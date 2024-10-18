vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2024, 04:57

Published 18 октября 2024, 04:57

Modified 18 октября 2024, 04:59

Updated 18 октября 2024, 04:59

Будущим госслужащим — студентам Президентской академии рассказали о Хабаровском крае

18 октября 2024, 04:57
Студенты и молодые специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) приняли участие в интерактивной экспозиции «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024» (6+).

Выставка рассказывает столичной молодежи о возможностях для отдыха, учебы и работы в регионах Дальневосточного федерального округа, в том числе в Хабаровском крае.

Так, в экспозиции представлены наиболее востребованные в Хабаровском крае профессии и подборка вакансий крупных предприятий региона. А в зоне «Туризм» презентованы главные достопримечательности края — Шантарские острова, озеро Амут, Амурский утес, Амурский мост, горный хребет Дуссе-Алинь и другие.

В РАНХиГС посетители выставки о Дальневосточном федеральном округе высоко оценили уровень ее подготовки. Многие студенты отметили, что хотели бы побывать на Дальнем Востоке, а некоторые рассматривают регион для построения карьеры.

— Может, переехать пока нет, но пройти практику и посмотреть регион — с удовольствием, — поделилась мнением студентка Института отраслевого менеджмента Полина Корнеева.

Отметим, что Президентская академия ежегодно обучает более 4,5 тысячи студентов на Дальнем Востоке.

— У нас есть филиалы в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Чите. Сейчас готовится к открытию представительство в Бурятии. Дальний Восток — перспективное направление развития, и его приоритет до конца 21 века обозначил Владимир Путин. И мы, как Президентская академия, следуем указанному направлению, — отметил проректор РАНХиГС Александр Ефремов.

Так, Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС в Хабаровске ежегодно выпускает порядка 400 молодых специалистов с высшим образованием и 150 со средним профессиональным. В настоящее время в вузе обучаются 1694 студента, в колледже — 600 человек. Учащиеся приезжают получать образование из всех регионов ДФО, а также Московской, Ленинградской, Иркутской, Калининградской, Ростовской областей, Краснодарского края и других субъектов страны.

Напомним, что цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.

Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив». Полная программа мероприятий на сайте.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика