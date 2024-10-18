Будущим госслужащим — студентам Президентской академии рассказали о Хабаровском крае

Posted 18 октября, 04:57
Published 18 октября, 04:57
Modified 18 октября, 04:59
Updated 18 октября, 04:59
Выставка рассказывает столичной молодежи о возможностях для отдыха, учебы и работы в регионах Дальневосточного федерального округа, в том числе в Хабаровском крае.
Так, в экспозиции представлены наиболее востребованные в Хабаровском крае профессии и подборка вакансий крупных предприятий региона. А в зоне «Туризм» презентованы главные достопримечательности края — Шантарские острова, озеро Амут, Амурский утес, Амурский мост, горный хребет Дуссе-Алинь и другие.
В РАНХиГС посетители выставки о Дальневосточном федеральном округе высоко оценили уровень ее подготовки. Многие студенты отметили, что хотели бы побывать на Дальнем Востоке, а некоторые рассматривают регион для построения карьеры.
— Может, переехать пока нет, но пройти практику и посмотреть регион — с удовольствием, — поделилась мнением студентка Института отраслевого менеджмента Полина Корнеева.
Отметим, что Президентская академия ежегодно обучает более 4,5 тысячи студентов на Дальнем Востоке.
— У нас есть филиалы в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Чите. Сейчас готовится к открытию представительство в Бурятии. Дальний Восток — перспективное направление развития, и его приоритет до конца 21 века обозначил Владимир Путин. И мы, как Президентская академия, следуем указанному направлению, — отметил проректор РАНХиГС Александр Ефремов.
Так, Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС в Хабаровске ежегодно выпускает порядка 400 молодых специалистов с высшим образованием и 150 со средним профессиональным. В настоящее время в вузе обучаются 1694 студента, в колледже — 600 человек. Учащиеся приезжают получать образование из всех регионов ДФО, а также Московской, Ленинградской, Иркутской, Калининградской, Ростовской областей, Краснодарского края и других субъектов страны.
Напомним, что цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.
Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив». Полная программа мероприятий на сайте.