Будущим госслужащим — студентам Президентской академии рассказали о Хабаровском крае

Так, Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС в Хабаровске ежегодно выпускает порядка 400 молодых специалистов с высшим образованием и 150 со средним профессиональным. В настоящее время в вузе обучаются 1694 студента, в колледже — 600 человек. Учащиеся приезжают получать образование из всех регионов ДФО, а также Московской, Ленинградской, Иркутской, Калининградской, Ростовской областей, Краснодарского края и других субъектов страны.