Бывший адвокат четыре года совращал малолетних в Приморье

Posted 17 октября, 23:46
Published 17 октября, 23:46
Modified 17 октября, 23:48
Updated 17 октября, 23:48
В течение трех лет 57-летний бывший адвокат знакомился с детьми в социальных сетях, после чего позволял себе действия сексуального характера в отношении юных приморцев, сообщает региональный Следственный комитет России. С 2018 года по 2021 год мужчина тщательно скрывал свои деяния, однако в 2023 году оперативникам удалось выйти на след предполагаемого преступника.
«Всего установлено 9 эпизодов преступлений, совершенных в отношении 12 лиц», — отметили в пресс-службе СКР.
Подозреваемый взят под стражу. На него возбудили несколько уголовных дел за преступления против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних. На сегодняшний день расследование завершено, фигурант и его защитник ознакомились с обвинениями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 12-летняя школьница отравилась электронной сигаретой в Приморском крае.