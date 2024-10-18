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Posted 17 октября, 23:46

Published 17 октября, 23:46

Modified 17 октября, 23:48

Updated 17 октября, 23:48

Бывший адвокат совершал сексуальные преступления против детей в Приморком крае

Бывший адвокат четыре года совращал малолетних в Приморье

17 октября 2024, 23:46
Фото: Изображение Midjourney

Бывший адвокат совершал сексуальные преступления против детей в Приморком крае

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае правовой защитник четыре года плевал на права детей и творил с ними недопустимое. Мужчина тщательно скрывался, но силовикам удалось поймать его спустя два года.

В течение трех лет 57-летний бывший адвокат знакомился с детьми в социальных сетях, после чего позволял себе действия сексуального характера в отношении юных приморцев, сообщает региональный Следственный комитет России. С 2018 года по 2021 год мужчина тщательно скрывал свои деяния, однако в 2023 году оперативникам удалось выйти на след предполагаемого преступника.

«Всего установлено 9 эпизодов преступлений, совершенных в отношении 12 лиц», — отметили в пресс-службе СКР.

Подозреваемый взят под стражу. На него возбудили несколько уголовных дел за преступления против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних. На сегодняшний день расследование завершено, фигурант и его защитник ознакомились с обвинениями.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 12-летняя школьница отравилась электронной сигаретой в Приморском крае.

12-летняя школьница отравилась «электронкой» в Приморском крае
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#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Следственный комитет#Несовершеннолетние#Преступления#Приморский край#Происшествия#Сексуальное насилие
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