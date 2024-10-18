Бывший адвокат четыре года совращал малолетних в Приморье

В течение трех лет 57-летний бывший адвокат знакомился с детьми в социальных сетях, после чего позволял себе действия сексуального характера в отношении юных приморцев, сообщает региональный Следственный комитет России. С 2018 года по 2021 год мужчина тщательно скрывал свои деяния, однако в 2023 году оперативникам удалось выйти на след предполагаемого преступника.