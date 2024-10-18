Демешин: Убеждён, российско-белорусское сотрудничество будет развиваться и крепнуть

Posted 18 октября, 00:27
Published 18 октября, 00:27
Modified 18 октября, 04:51
Updated 18 октября, 04:51
В состав делегации Хабаровского края вошли члены правительства и руководители предприятий, заинтересованные в партнерстве с белорусскими коллегами.
Визит начался со встречи главы региона с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым и Торговым представителем РФ в Республике Беларусь Юрием Золотаревым. Главное темой стали вопросы развития партнерства между Хабаровским краем и Республикой Беларусь.
— Хабаровский край — это регион большой промышленности, приграничный регион. Я бывал в Хабаровске, много знаю о нем. У вас очень большая программа визита в Республику Беларусь — это и посещение заводов, и выезд в Могилевскую область, посещение там предприятий. Давайте поговорим о тех вопросах, которые вы хотели бы обсудить, — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Беларусь Борис Грызлов.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что для региона очень важно взаимодействие с Беларусью.
— Хабаровский край — это опорный регион Дальнего Востока. И, несмотря на расстояние, и даже, скорее, благодаря ему мы очень заинтересованы в том, чтобы белорусская продукция была более широко представлена на нашей территории, заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества по всему спектру международной кооперации, — заявил Дмитрий Демешин.
Глава Хабаровского края рассказал, что за период с 2022 по 2024 год успешно выполнен план мероприятий о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах между страной и Хабаровским краем в рамках двустороннего соглашения. Определены приоритеты на предстоящий двухлетний период, которые будут отражены в новом плане по реализации соглашения между правительством Хабаровского края и правительством Республики Беларусь.
Динамично развиваются не только торговые связи между Хабаровским краем и Беларусью, но и сотрудничество в сфере креативных индустрий. Так, хабаровская анимационная студия «Мечталет» и могилевское предприятие «Киновидеопрокат» заключили контракт на показ мультфильма «Спине к спине» в кинотеатрах Могилевской области. Активно идёт и культурный обмен между сторонами.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что Хабаровский край намерен наращивать темпы двустороннего сотрудничества с Республикой Беларусь. В частности, регион заинтересован в открытии сервисных и дилерских центров, консигнационных складов для обслуживания и продаж белорусской техники. Есть также планы по организации сборочного производства белорусской техники на одной из площадок ТОР и СПВ.
— У нас большое количество ГОКов, мы активно используем белорусскую технику для разработки месторождений, применяем в обрабатывающей промышленности. Хабаровский край — это хаб, технологический центр Дальнего Востока. Ремонт и обслуживание техники на месте позволят значительно сократить время простоя, повысить эффективность ее эксплуатации и снизить затраты на логистику, — отметил Дмитрий Демешин.
Большой интерес у Хабаровского края и к развитию сотрудничества с Беларусью в сельском хозяйстве и сфере пищевой промышленности: в овощеводстве, поставках сухого молока и масла для молокозаводов края, реализации инвестиционных проектов с участием белорусских проектных организаций в создании молочных ферм. Союз рыболовецких кооперативов колхозов Хабаровского края готов организовать поставки дальневосточной рыбопродукции в Республику Беларусь.
— Убежден, что у нас есть все предпосылки для дальнейшего развития сотрудничества. Надеюсь, что Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь и Торговое представительство Российской Федерации в Республике Беларусь будут и в дальнейшем оказывать в этом содействие, и благодаря нашим совместным усилиям российско-белорусское сотрудничество будет развиваться и крепнуть, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В Минске Дмитрий Демешин также встретился с главой Администрации Президента Беларуси Дмитрием Крутым. На ней речь шла о развитии взаимодействий в промышленности.
По словам Дмитрия Крутого, Хабаровский край является уникальным регионов, где реализуются масштабные проекты, например, такие как производство пассажирского самолета Superjet, строительство морского порта «Эльга» и Тихоокеанской железной дороги.
— На Дальнем Востоке Хабаровский край — точно один из самых интересных регионов, очевидная точка роста. У вас много инициатив, очень хорошая ресурсная база, — подчеркнул Глава Администрации Президента Беларуси.
Дмитрий Крутой также поздравил Дмитрия Демешина с убедительной победой на недавних выборах губернатора Хабаровского края.
— Последовательная политика властей, реализация инфраструктурных, экономических проектов и ваши результаты говорят сами за себя, — отметил он.
Дмитрий Демешин в свою очередь поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием и помощь в содержательном наполнении визита.
— Мы очень конструктивно, по-рабочему позанимались с промышленным сектором. Я преисполнился уважением к тем подходам, которые есть в Беларуси. Это те подходы (например, импортозамещение), которые мы, пусть с и некоторым отставанием, тоже реализуем, — отметил глава региона.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что для Хабаровского края очень важно, чтобы в регионе было представлено больше белорусской техники.
— У вас многому можно поучиться. Мы два братских государства, и наши партнерские и дружеские отношения проверены столетиями. Единственное, нам нужно хорошее техническое обеспечение: центры, логистика, склады, — добавил руководитель региона.
Ещё одним пунктом программы визита стало посещение одного из крупнейших машиностроительных предприятий Республики Беларусь — ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга». Холдинг объединяет 30 юридических лиц, в том числе 22 завода, и выпускает 23700 наименований продукции, включая 300 моделей машин: погрузчики, катки, экскаваторы и другие виды спецтехники для различных отраслей экономики.
Итогом визита на предприятие стало подписание меморандума о намерениях правительства Хабаровского края и ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» по развитию социально-экономических взаимоотношений. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Демешин и генеральный директор компании Дмитрий Барташевич.
— Мы всегда рады видеть наших друзей. Сегодня важно уделять внимание экономической безопасности наших государств. И тот научно-технический потенциал, который есть в наших странах, позволяет нам создавать все самим. Мы можем производить на нашей территории, что в России, что в Беларуси, абсолютно все продукты самостоятельно. Компетенция позволяет это делать. Нужна только политическая воля и наше желание достичь цели, — подчеркнул председатель совета директоров ОАО «Амкодор» — УКХ» Александр Шакутин.
Губернатор Дмитрий Демешин в свою очередь заявил, что Хабаровский край очень заинтересован во взаимодействии с белорусской компанией.
— Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин: «Интеграция компаний России и Белоруссии становится все более тесной, сегодня у них есть возможность работать в условиях единого экономического поля, без барьеров и преград». Безусловно, мы заинтересованы в едином взаимодействии с вами, заинтересованы в том, чтобы не оставаться в стороне от взаимоотношений. Хабаровский край — один из крупнейших промышленных регионов России, и у нас очень большая необходимость и потребность в технике. Мы заинтересованы в том, чтобы замещать технику, которая уходит из нашей страны, вашей техникой. Чтобы белорусская сельхозтехника и техника различных промышленных циклов была представлена максимально широко на наших рынках. Есть потребность в ней и в реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как освоение Малмыжского месторождения и строительство Байкало-Амурской магистрали. Уверен, что налаживание партнерских отношений с предприятиями Союзного государства пойдет на пользу нашим экономикам, — сказал Дмитрий Демешин.
Дмитрий Демешин также обсудил с руководством ОАО «Амкодор» — УКХ» перспективы размещения производственных мощностей компании на территории Хабаровского края. В частности, прорабатывается возможность размещения производства компании в регионе в рамках планируемого к созданию индустриального парка.
Отметим, что развитие сотрудничества с машиностроительными предприятиями стало особенно важным направлением переговоров на фоне тех амбициозных задач по модернизации общественного и коммунального транспорта в Хабаровском крае, которые поставил губернатор Дмитрий Демешин. Именно сотрудничество с партнёрами из Беларуси даёт возможность решить эти задачи без рисков срыва срока из-за санкций или изменения курса валют.
Делегация Хабаровского края, помимо Минска, посетила также Могилёв, который является городом-побратимом региональной столицы. В Могилёве прошло заседание рабочей группы по взаимодействию между Хабаровским краем и Республикой Беларусь. Кроме того, представители дальневосточного региона посетили ряд предприятий. Среди них НПО «Технопойнт» — завод по производству комплектующих для спецтехники, компания «Ольса» — лидер в производстве металлокаркасной мебели, молочное производство «Бабушкина крынка», ОАО «Домочай», занимающееся производством хлебобулочных и кондитерских изделий.
Руководители предприятий Хабаровского края, вошедшие в состав делегации, представили потенциальным партнёрам из Беларуси свои товары: рыбную и мясную продукцию, морепродукты, деликатесы, корма и лакомства для домашних животных, брезентовые/ПВХ палатки, а также космецевтику.