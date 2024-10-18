Демешин: Убеждён, российско-белорусское сотрудничество будет развиваться и крепнуть

Глава Хабаровского края рассказал, что за период с 2022 по 2024 год успешно выполнен план мероприятий о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах между страной и Хабаровским краем в рамках двустороннего соглашения. Определены приоритеты на предстоящий двухлетний период, которые будут отражены в новом плане по реализации соглашения между правительством Хабаровского края и правительством Республики Беларусь.