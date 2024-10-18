Домклик: Повышение ключевой ставки ЦБ не отразилось на структуре ипотеки

Posted 18 октября, 14:46
Published 18 октября, 14:46
Modified 18 октября, 14:49
Updated 18 октября, 14:49
Согласно данным аналитического центра «Домклик», по итогам сентября доли первичного и вторичного жилья, а также индивидуального жилищного строительства в ипотечных кредитах остались практически на уровне августа, сообщает properm.ru.
В сентябре 2024 года Сбербанк выдал 49,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 225 миллиардов рублей (для сравнения: в июле было 49,8 тысячи кредитов, а в августе — 52,6 тысячи сделок).
В рамках ключевой льготной программы «Семейная ипотека» за последние месяцы было зарегистрировано около 14,5 тыс. сделок, однако её приостановка «привела к снижению спроса», отмечают аналитики «Домклик». Тем не менее они предполагают, что «показатели частично восстановятся» после перераспределения лимитов и возобновления кредитования.
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» в Сбербанке, отметил, что в сентябре по числу ипотечных кредитов на первичном рынке традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург. В сфере новостроек большинство сделок продолжают оформлять на льготных условиях. Вместе с тем «спрос на кредиты по базовым ставкам увеличивается», добавил он, уточнив, что в Москве рост составил 44%, а в Петербурге — 84%.
В крупных городах наблюдается увеличение доли ипотечных сделок на рынке новостроек. В Москве за последний месяц объем ипотечного кредитования на стандартных условиях возрос на 4,6%, составив 14,8% от всех сделок. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на 4,5%, достигнув 10%.
В российских регионах в сентябре было выдано 17,3 тысячи ипотечных кредитов на рынке строящегося жилья, что практически соответствует уровню предыдущего месяца. В то же время объем ипотечных кредитов на рынке готового жилья в сентябре снизился на 8,4% по сравнению с августом, составив 29,1 тысячи.
В течение 2024 года, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки и, как следствие, увеличение стоимости кредитов, количество ипотечных сделок на вторичном рынке остается стабильным, составляя около 30 тысяч в месяц. При этом в сентябре 2024 года доля вторичного жилья в общей структуре ипотечного кредитования в России была высока — 58,4%, тогда как на первичный рынок пришлось лишь 35%.