Домклик: Повышение ключевой ставки ЦБ не отразилось на структуре ипотеки

В течение 2024 года, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки и, как следствие, увеличение стоимости кредитов, количество ипотечных сделок на вторичном рынке остается стабильным, составляя около 30 тысяч в месяц. При этом в сентябре 2024 года доля вторичного жилья в общей структуре ипотечного кредитования в России была высока — 58,4%, тогда как на первичный рынок пришлось лишь 35%.