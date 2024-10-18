Дожди, мороз и гололед: морозная погода ожидается в выходные в Приморье

В ночь с 18 на 19 октября синоптическая обстановка в Приморье будет определяться фронтальными разделами. Ожидаются осадки, местами сильные, которые могут привести к гололедице на отдельных участках дорог. Ветер северо-западный, сильный, а на побережье местами даже очень сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до -6°С, что означает резкое похолодание.