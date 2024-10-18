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Posted 18 октября, 10:05

Published 18 октября, 10:05

Modified 18 октября, 10:05

Updated 18 октября, 10:05

Дожди, мороз и гололед: морозная погода ожидается в выходные в Приморье

Дожди, мороз и гололед: морозная погода ожидается в выходные в Приморье

18 октября 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
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Погода
Завтра, 19 октября, жителей Приморья ожидает резкое изменение погодных условий. Ночью регион накроют осадки и сильный ветер, в то время как днем ситуация улучшится благодаря влиянию гребня антициклона.

В ночь с 18 на 19 октября синоптическая обстановка в Приморье будет определяться фронтальными разделами. Ожидаются осадки, местами сильные, которые могут привести к гололедице на отдельных участках дорог. Ветер северо-западный, сильный, а на побережье местами даже очень сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до -6°С, что означает резкое похолодание.

Днем гребень антициклона принесет стабильность в атмосферные процессы, осадки прекратятся, но температура останется низкой — от +1 до +6°C.

Во Владивостоке ночью ожидаются дожди, но к утру осадки прекратятся и днем будет небольшая облачность. Ветер северо-западный будет очень сильным, что усилит ощущение холода. Температура воздуха ночью составит от +1 до -1°C, а днем поднимется до +3…+5°C.

В Уссурийске ночные осадки также сменятся ясной погодой днем. Ожидается сильный северо-западный ветер, температура ночью будет в пределах -1…-3°C, а днем повысится до +4…+6°C.

В Находке ночь также принесет дожди, которые закончатся к утру, оставив за собой небольшую облачность днем. Ветер будет северо-западным и сильным. Температура воздуха ночью ожидается от +1 до -1°C, днем — от +5 до +7°C.

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