Дожди, мороз и гололед: морозная погода ожидается в выходные в Приморье

Posted 18 октября, 10:05
Published 18 октября, 10:05
Modified 18 октября, 10:05
Updated 18 октября, 10:05
В ночь с 18 на 19 октября синоптическая обстановка в Приморье будет определяться фронтальными разделами. Ожидаются осадки, местами сильные, которые могут привести к гололедице на отдельных участках дорог. Ветер северо-западный, сильный, а на побережье местами даже очень сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до -6°С, что означает резкое похолодание.
Днем гребень антициклона принесет стабильность в атмосферные процессы, осадки прекратятся, но температура останется низкой — от +1 до +6°C.
Во Владивостоке ночью ожидаются дожди, но к утру осадки прекратятся и днем будет небольшая облачность. Ветер северо-западный будет очень сильным, что усилит ощущение холода. Температура воздуха ночью составит от +1 до -1°C, а днем поднимется до +3…+5°C.
В Уссурийске ночные осадки также сменятся ясной погодой днем. Ожидается сильный северо-западный ветер, температура ночью будет в пределах -1…-3°C, а днем повысится до +4…+6°C.
В Находке ночь также принесет дожди, которые закончатся к утру, оставив за собой небольшую облачность днем. Ветер будет северо-западным и сильным. Температура воздуха ночью ожидается от +1 до -1°C, днем — от +5 до +7°C.