Эксперты: Ожирение является пандемией XXI века

Posted 18 октября, 10:44
Published 18 октября, 10:44
Modified 18 октября, 10:44
Updated 18 октября, 10:44
Портал newsnn.ru сообщает, что на мероприятии была озвучена официальная статистика Минздрава РФ, согласно которой в стране зарегистрировано около 2,5 миллиона пациентов с ожирением. Однако данные эпидемиологических исследований показывают, что реальное число пациентов с подобной проблемой приближается к 45 миллионам.
Избыточный вес в современном мире стал причиной развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также ожирение сокращает продолжительность жизни на срок 3 — 10 лет в зависимости от степени тяжести. Собравшиеся, среди которых и профессора медицинских наук, обсудили мифы вокруг процесса похудения и реально действующие механизмы.
Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ, назвал ожирение серьезной и социально значимой проблемой, которая ведет к инвалидизации населения. Он отметил, что расходы системы здравоохранения для её решения растут, а темпы распространения сдерживать не удается. Разработки российской компании «Промомед», в частности препарат «Велгия», профессор назвал современной и доступной терапией и большим шагом в решении данной проблемы. Он также напомнил, что в России более 44 миллионов человек нуждаются в эффективной терапии, и призвал журналистов федеральных и профильных СМИ максимально освещать данную проблему.
От фармацевтической компании «Промомед» в мероприятии участвовала директор по новым продуктам Кира Заславская. Она рассказала о выходе на российский рынок нового препарата от ожирения.