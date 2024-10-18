Эксперты: Ожирение является пандемией XXI века

Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ, назвал ожирение серьезной и социально значимой проблемой, которая ведет к инвалидизации населения. Он отметил, что расходы системы здравоохранения для её решения растут, а темпы распространения сдерживать не удается. Разработки российской компании «Промомед», в частности препарат «Велгия», профессор назвал современной и доступной терапией и большим шагом в решении данной проблемы. Он также напомнил, что в России более 44 миллионов человек нуждаются в эффективной терапии, и призвал журналистов федеральных и профильных СМИ максимально освещать данную проблему.