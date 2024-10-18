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Posted 18 октября, 10:44

Published 18 октября, 10:44

Modified 18 октября, 10:44

Updated 18 октября, 10:44

Эксперты: Ожирение является пандемией XXI века

Эксперты: Ожирение является пандемией XXI века

18 октября 2024, 10:44
Фото: пресс-служба «Промомед»
В московском ресторане Butler прошел бизнес-завтрак, модератором которого стала Эвелина Закамская, ведущая телеканала «Доктор». В рамках мероприятия эксперты обсуждали проблему ожирения, назвав её пандемией XXI века.

Портал newsnn.ru сообщает, что на мероприятии была озвучена официальная статистика Минздрава РФ, согласно которой в стране зарегистрировано около 2,5 миллиона пациентов с ожирением. Однако данные эпидемиологических исследований показывают, что реальное число пациентов с подобной проблемой приближается к 45 миллионам.

Избыточный вес в современном мире стал причиной развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также ожирение сокращает продолжительность жизни на срок 3 — 10 лет в зависимости от степени тяжести. Собравшиеся, среди которых и профессора медицинских наук, обсудили мифы вокруг процесса похудения и реально действующие механизмы.

Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ, назвал ожирение серьезной и социально значимой проблемой, которая ведет к инвалидизации населения. Он отметил, что расходы системы здравоохранения для её решения растут, а темпы распространения сдерживать не удается. Разработки российской компании «Промомед», в частности препарат «Велгия», профессор назвал современной и доступной терапией и большим шагом в решении данной проблемы. Он также напомнил, что в России более 44 миллионов человек нуждаются в эффективной терапии, и призвал журналистов федеральных и профильных СМИ максимально освещать данную проблему.

От фармацевтической компании «Промомед» в мероприятии участвовала директор по новым продуктам Кира Заславская. Она рассказала о выходе на российский рынок нового препарата от ожирения.

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