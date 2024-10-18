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Posted 18 октября, 07:47

Published 18 октября, 07:47

Modified 18 октября, 07:49

Updated 18 октября, 07:49

Автомобили сильно пострадали в лобовом столкновении в Приморском крае

Грузовик в канаве: страшное ДТП случилось за Американским перевалом в Приморье — фото

18 октября 2024, 07:47
Фото: 25.мвд.рф

Автомобили сильно пострадали в лобовом столкновении в Приморском крае

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Погода
Иномарка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком в Приморском крае. Жуткие кадры последствий «разлетелись» в соцсетях.

В Партизанском районе на трассе «Артем — Находка» произошло ДТП, в результате которого грузовик опрокинулся и слетел в кювет, сообщает пресс-служба МВД.

Предварительно установлено, рулевая Toyota Vitz, двигаясь в сторону Находки, выехала на встречку и врезалась в Mazda Titan. Легковушка серьезно пострадала от удара, а изувеченный грузовик очутился в канаве.

Фото: 25.мвд.рф

Происшествие не обошлось без травм. Оба водителя и пассажир «Мазды» пострадали в результате инцидента.

«Автоавария произошла при сложных погодных условиях на участке с мокрым асфальтовым покрытием», — отметили в полиции.

По факту ДТП возбудили административное дело: нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист в наркотическом опьянении сбил двоих детей в Приморском крае.

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