Грузовик в канаве: страшное ДТП случилось за Американским перевалом в Приморье — фото

Posted 18 октября, 07:47
Published 18 октября, 07:47
Modified 18 октября, 07:49
Updated 18 октября, 07:49
В Партизанском районе на трассе «Артем — Находка» произошло ДТП, в результате которого грузовик опрокинулся и слетел в кювет, сообщает пресс-служба МВД.
Предварительно установлено, рулевая Toyota Vitz, двигаясь в сторону Находки, выехала на встречку и врезалась в Mazda Titan. Легковушка серьезно пострадала от удара, а изувеченный грузовик очутился в канаве.
Происшествие не обошлось без травм. Оба водителя и пассажир «Мазды» пострадали в результате инцидента.
«Автоавария произошла при сложных погодных условиях на участке с мокрым асфальтовым покрытием», — отметили в полиции.
По факту ДТП возбудили административное дело: нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
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