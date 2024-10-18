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Posted 18 октября, 11:01

Published 18 октября, 11:01

Modified 18 октября, 11:01

Updated 18 октября, 11:01

Картина дня в Приморье: эвакуация студентов, утонувшее судно и брошенный ребенок

Картина дня в Приморье: эвакуация студентов, утонувшее судно и брошенный ребенок

18 октября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Эвакуация студентов

Бдительные жители Владивостока заметили большое скопление людей в белых халатах около здания медицинского университета. Почему студенты массово покинули стены вуза? — узнаете в материале.

Сотни студентов вышли на улицу: что творится в мединституте Владивостока?
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Утонувшее судно

Чрезвычайное происшествие случилось на Дальнем Востоке. Грузовое плавсредство перевернулось на Сахалине.

Судно опрокинулось около морского порта на Дальнем Востоке — фото
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Брошенный ребенок

В Приморском крае трехлетний малыш был оставлен матерью на автобусной остановке. Женщина назвала причину поступка, которая еще больше возмутила жителей региона.

Почему мать оставила ребенка на остановке в Приморье? — возмутительные подробности
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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