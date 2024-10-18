Куда и почему: ребёнка обнаружили в междугороднем автобусе в Приморском крае

Posted 18 октября, 00:48
Published 18 октября, 00:48
Modified 18 октября, 00:50
Updated 18 октября, 00:50
В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: организована проверка этого вопиющего случая: в пассажирском автобусе междугороднего сообщения обнаружен ребенок, находящийся без присмотра взрослых.
Девочку доставили в отдел полиции.
— Личность матери ребенка также была установлена, она вызвана в полицию и будет опрошена по существу произошедшего, — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки также будут обследованы условия воспитания и проживания ребенка в семье. Будут установлены и лица, которые допустили, чтобы маленький ребёнок отправился в другой город один.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что грозит матери, бросившей малыша на остановке.