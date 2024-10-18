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Posted 18 октября, 00:48

Published 18 октября, 00:48

Modified 18 октября, 00:50

Updated 18 октября, 00:50

Малышка сама ехала в межгороде, прокуратура в Приморье выяснит куда и зачем

Куда и почему: ребёнка обнаружили в междугороднем автобусе в Приморском крае

18 октября 2024, 00:48
Фото: 1MI

Малышка сама ехала в межгороде, прокуратура в Приморье выяснит куда и зачем

Сюжет
Дети
В междугороднем автобусе, следующем из Владивостока в Артём, была обнаружена несовершеннолетняя девочка. Она ехала одна. Прокуратура Приморского края заинтересовалась, как это ребенку удалось отправиться в путешествие без взрослых.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: организована проверка этого вопиющего случая: в пассажирском автобусе междугороднего сообщения обнаружен ребенок, находящийся без присмотра взрослых.

Девочку доставили в отдел полиции.

— Личность матери ребенка также была установлена, она вызвана в полицию и будет опрошена по существу произошедшего, — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки также будут обследованы условия воспитания и проживания ребенка в семье. Будут установлены и лица, которые допустили, чтобы маленький ребёнок отправился в другой город один.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что грозит матери, бросившей малыша на остановке.

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#Новости#Общество#Дети#Прокуратура#Приморский край#Происшествия
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