Мощно полыхает: машина загорелась во Владивостоке — видео

В пригороде дальневосточной столицы стало значительно теплее из-за огромных языков пламени, — в спальном районе загорелась машина. Судя по кадрам очевидцев, пожар охватил большую часть автомобиля, что чревато опасными последствиями. Ведь неизвестно, как поведет себя стихия, воздействуя с горючей жидкостью и опасными элементами двигателя.