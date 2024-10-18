Мощно полыхает: машина загорелась во Владивостоке — видео

Posted 18 октября, 05:31
Published 18 октября, 05:31
Modified 18 октября, 05:33
Updated 18 октября, 05:33
В пригороде дальневосточной столицы стало значительно теплее из-за огромных языков пламени, — в спальном районе загорелась машина. Судя по кадрам очевидцев, пожар охватил большую часть автомобиля, что чревато опасными последствиями. Ведь неизвестно, как поведет себя стихия, воздействуя с горючей жидкостью и опасными элементами двигателя.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль загорелся на оживленной улице Владивостока. Очевидцы оперативно помогли водителю и потушили огонь в центральном районе города.