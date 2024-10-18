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Posted 18 октября, 05:31

Published 18 октября, 05:31

Modified 18 октября, 05:33

Updated 18 октября, 05:33

Автомобиль вспыхнул во Владивостоке

Мощно полыхает: машина загорелась во Владивостоке — видео

18 октября 2024, 05:31
Фото: 1MI

Автомобиль вспыхнул во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Опасное происшествие приключилось во Владивостоке. Автомобиль не просто задымился, транспорт оказался объят жутким пламенем прямо в спальном районе города.

В пригороде дальневосточной столицы стало значительно теплее из-за огромных языков пламени, — в спальном районе загорелась машина. Судя по кадрам очевидцев, пожар охватил большую часть автомобиля, что чревато опасными последствиями. Ведь неизвестно, как поведет себя стихия, воздействуя с горючей жидкостью и опасными элементами двигателя.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль загорелся на оживленной улице Владивостока. Очевидцы оперативно помогли водителю и потушили огонь в центральном районе города.

Подробности пожара на оживленной улице Владивостока — видео
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