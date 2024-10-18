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Posted 18 октября, 05:47

Published 18 октября, 05:47

Modified 18 октября, 05:49

Updated 18 октября, 05:49

В библиотеке Владивостока пройдёт книжный своп

Обменяться самыми лучшими подарками смогут жители Владивостока

18 октября 2024, 05:47
Фото: 1MI

В библиотеке Владивостока пройдёт книжный своп

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Наш Город
В том, что книга — лучший подарок, сомнений нет, этой истине много лет. Поэтому своп (12+), который пройдёт 19 октября, в субботу, в муниципальной библиотеке № 10 на улице Верхнепортовой, 76, вполне можно назвать «обменом лучшими подарками».

Начнётся своп в полдень и продлится до 16 часов.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: принести на обмен можно любую литературу — но всё же надо понимать, насколько она может быть интересна окружающим.

Разного рода религиозная литература, например, или устаревшие учебники — это не книги для обмена, будем откровенны. Подумайте, что было бы интересно почитать вам — и отправляйтесь на своп с книгами, которые вы искренне рекомендуете к прочтению.

— В наше время читать книги — признак хорошего тона, но книги в магазинах дорожают, поэтому книжный своп лучше всего дает возможность поделиться дорогой книгой с другими людьми и идеально подходит для знакомства друг с другом и хорошими книгами, — отметили в пресс-службе.

У книжных обменов есть правила. Их немного, но их необходимо соблюдать. Вот они:

  • перед тем, как передать книги на обмен, их нужно показать сотруднику библиотеки (их легко будет узнать по бейджу организатора). Сотрудник сделает вывод, подходят ли книги для свопа и выложит их на столе. Книги, которые не подходят для свопа, вернут;
  • книги должны быть в хорошем состоянии, это требование элементарной вежливости и знак уважения по отношению к другим. Вам бы захотелось читать потрепанную, грязную книгу?
  • сколько принесли — столько унесли (принесли 5 книг — придется 5 и забрать).

Кроме того, для посетителей свопа в муниципальной библиотеке № 10 продумали и другие активности: желающие могут присоединиться к игроклубу «Фактор Сёмы» (12+) и сыграть в «настолки» по мотивам известных книг и комиксов. Игроклуб работает с 14 до 18 часов.

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