Обменяться самыми лучшими подарками смогут жители Владивостока

Posted 18 октября, 05:47
Published 18 октября, 05:47
Modified 18 октября, 05:49
Updated 18 октября, 05:49
Начнётся своп в полдень и продлится до 16 часов.
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: принести на обмен можно любую литературу — но всё же надо понимать, насколько она может быть интересна окружающим.
Разного рода религиозная литература, например, или устаревшие учебники — это не книги для обмена, будем откровенны. Подумайте, что было бы интересно почитать вам — и отправляйтесь на своп с книгами, которые вы искренне рекомендуете к прочтению.
— В наше время читать книги — признак хорошего тона, но книги в магазинах дорожают, поэтому книжный своп лучше всего дает возможность поделиться дорогой книгой с другими людьми и идеально подходит для знакомства друг с другом и хорошими книгами, — отметили в пресс-службе.
У книжных обменов есть правила. Их немного, но их необходимо соблюдать. Вот они:
Кроме того, для посетителей свопа в муниципальной библиотеке № 10 продумали и другие активности: желающие могут присоединиться к игроклубу «Фактор Сёмы» (12+) и сыграть в «настолки» по мотивам известных книг и комиксов. Игроклуб работает с 14 до 18 часов.
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