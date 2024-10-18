Почему мать оставила ребенка на остановке в Приморье? — возмутительные подробности

Posted 18 октября, 05:31
Published 18 октября, 05:31
Modified 18 октября, 05:33
Updated 18 октября, 05:33
Во Врангеле обнаружили трехлетнего мальчика который сидел на автобусной остановке один. Правоохранители оперативно нашли мать ребенка и разобрались в обстоятельствах произошедшего.
Оказалось, родительница бросила малыша, а сама ушла домой.
«Свой поступок она объяснила тем, что испытывает трудное психоэмоциональное состояние», — подчеркнули в пресс-службе МВД.
Мальчика передали в Дом малютки. На горе-мать возбудили уголовное дело: заведомо оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству.
Приморцы шокированы поступком женщины.
«Всегда было интересно, что чувствуют люди, которые вывозят собак и котов в лес и уезжают. Но эта дама превзошла всех»;
«Просто в голове не укладывается… Как можно оставить малютку в октябре?! Маленького ребенка в преддверии морозов?»
«Кому-то детки тяжело даются, а кто-то вот так поступает с настоящим богатством».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в междугороднем автобусе обнаружена несовершеннолетняя девочка, которая ехала из Владивостока в Артем.