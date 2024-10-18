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Posted 18 октября, 05:31

Published 18 октября, 05:31

Modified 18 октября, 05:33

Updated 18 октября, 05:33

Женщина рассказала, почему бросила ребенка на остановке в Приморском крае

Почему мать оставила ребенка на остановке в Приморье? — возмутительные подробности

18 октября 2024, 05:31
Фото: Изображение Midjourney

Женщина рассказала, почему бросила ребенка на остановке в Приморском крае

Сюжет
Дети
В Приморском крае трехлетний малыш был оставлен матерью на автобусной остановке. Женщина назвала причину поступка, которая еще больше возмутила жителей региона.

Во Врангеле обнаружили трехлетнего мальчика который сидел на автобусной остановке один. Правоохранители оперативно нашли мать ребенка и разобрались в обстоятельствах произошедшего.

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Оказалось, родительница бросила малыша, а сама ушла домой.

«Свой поступок она объяснила тем, что испытывает трудное психоэмоциональное состояние», — подчеркнули в пресс-службе МВД.

Мальчика передали в Дом малютки. На горе-мать возбудили уголовное дело: заведомо оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству.

Приморцы шокированы поступком женщины.

«Всегда было интересно, что чувствуют люди, которые вывозят собак и котов в лес и уезжают. Но эта дама превзошла всех»;
«Просто в голове не укладывается… Как можно оставить малютку в октябре?! Маленького ребенка в преддверии морозов?»
«Кому-то детки тяжело даются, а кто-то вот так поступает с настоящим богатством».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в междугороднем автобусе обнаружена несовершеннолетняя девочка, которая ехала из Владивостока в Артем.

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