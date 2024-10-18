«Потеряла любовь — обрела себя»: реальные истории поиска счастья в Приморье

Если собрать воедино все ответы приморочек, то можно сделать вывод, который напрашивается сам собой. Идеальной «формулы» счастья не существует. Есть миллионы женщин и у каждой из них свое маленькое счастье. Оно может заключаться в семейном уюте или экстремальных авантюрах и путешествиях. Кто-то может «кайфовать» от работы, а есть и те, кто наполняется эйфорией во время занятия любимого хобби.