«Потеряла любовь — обрела себя»: реальные истории поиска счастья в Приморье

Posted 18 октября, 06:34
Published 18 октября, 06:34
Modified 18 октября, 06:36
Updated 18 октября, 06:36
Сегодня представительницы прекрасного пола, неофициально, но крайне душевно, отмечают День женского счастья. Международный праздник напоминает дамам всего мира о том, как важно любить себя и радоваться жизни.
В чем же заключается настоящее женское счастье? С таким философским вопросом корреспондент «Восток-Медиа» обратился к жительницам Приморского края.
30-летняя Светлана самореализовалась в жизни и теперь для счастья ей нужно совсем немного, — здоровые родные и обычные женские радости.
«Первоочередно, конечно же, когда все члены семьи здоровы. Это делает меня счастливой. Но без повседневных радостей никуда. Уход за собой и спорт — это моя отдушина», — поведала девушка.
Для Виктории, которой 54 года от роду, самочувствие детей — главный «измеритель» радости. А надежный муж преумножает ее личное женское счастье.
У респонденток помладше точной формулы глубокой удовлетворенности жизнью пока не нашлось. Например, 22-летняя Валерия, размышляя о счастье, сразу же подумала о здоровье и благополучии родных. А когда заговорила о женском счастье, предалась раздумьям. Ведь девушка осознала, что пока не может назвать себя абсолютно счастливой.
«Моим „женским счастьем“ были бы здоровые и счастливые близкие, нормальное самочувствие, отсутствие нужды и хорошие отношения с окружающими и с самой собой. Пока практически над всем этим приходится работать», - поделилась девушка.
Также Валерия отметила, что у женщин в ее окружении понятие «счастье» отнюдь не клишированно. Есть те, кто стремится построить карьеру. Некоторые жаждут выйти замуж и обзавестись потомством. А для кого-то предел мечтаний — размеренная жизнь.
«Желаю каждой из нас найти свое личное счастье, в чем бы оно не заключалось», — подытожила Валерия.
Екатерине 35 и она совсем недавно обрела то, к чему шла всю свою сознательную жизнь.
«Буквально на прошлой неделе я взяла стаканчик кофе и решила прогуляться у моря. Смотря на волны я ощутила внутреннюю эйфорию, которая вырывалась из меня. Моя дочь была в саду, я возвращалась с любимой работы, а вечером меня ждал семейный поход в торговый центр. Именно стоя на берегу я осознала, что счастлива. До рождения ребенка мы с мужем много путешествовали. Я занималась благотворительностью, много работала, была вегетарианкой, наши будни бурлили жизнью. Но внутренняя гармония пришла только сейчас», — рассказала девушка.
Однако жительница дальневосточной столицы подчеркнула, что «формула счастья» всегда индивидуальна. Огромное счастье — найти ее, как можно раньше.
Вера недавно отпраздновала круглую дату — 30 лет. К слову, именно в юбилейный год она поняла, что ей удалось стать счастливой.
«Я работала графическим дизайнером, неплохо зарабатывала. Но решили с мужем кардинально поменять жизнь. Выучилась на „айтишника“ и теперь с супругом-коллегой переехали в Москву. Владивосток я любила, но в столице новые знакомства и жизнь течет по-другому. Но я обрела счастье, когда смогла работать на удаленке. То есть теперь я могу приехать в Приморье, погостить у родных и подпитаться энергией у моря. Или укатить путешествовать. В этом заключается мое счастье», — поделилась Вера.
30-летняя Александра, задумавшись на вопрос о счастье, вспомнила диалог со школьной подругой. В студенчестве приятельница сказала ей в разговоре по душам о том, что, наверное, не выйдет замуж и даже аргументировала свое мнение.
«Она сказала, что не создана для любви. Мол, посвятит свою жизнь путешествиям и карьере. Заведет кошку и будет заниматься йогой. Спустя десять лет она живет в столице, работает в крупной российской компании и действительно завела пушистую милашку. Наверное, разбитое сердце было роковым обстоятельством в исполнении мечты», — предположила Александра.
Оказалось, у этой подруги были серьезные отношения, которые почти привели к свадьбе, но тяжелый разрыв стал кардинальным изменением в жизни. В итоге девушка обрела свое счастье в тысячах километров от родного города.
Если собрать воедино все ответы приморочек, то можно сделать вывод, который напрашивается сам собой. Идеальной «формулы» счастья не существует. Есть миллионы женщин и у каждой из них свое маленькое счастье. Оно может заключаться в семейном уюте или экстремальных авантюрах и путешествиях. Кто-то может «кайфовать» от работы, а есть и те, кто наполняется эйфорией во время занятия любимого хобби.
Не стоит гнаться за стереотипами, важно научиться слушать себя и собственное сердце.