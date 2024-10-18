Ради рыбалки машинисты пошли на преступление прямо на рабочем месте в Приморье

Posted 18 октября, 02:03
Published 18 октября, 02:03
Modified 18 октября, 02:05
Updated 18 октября, 02:05
Два приморца украли 120 литров топлива из локомотива, сообщает прокуратура. Бывшие машинисты тепловоза заранее подготовили канистры и, выждав подходящий момент, перелили дизель в емкости.
Когда железнодорожники грузили украденное в машину, их задержала охрана. Обвиняемые заявили, что пошли на преступление из-за нехватки денег. Также они пояснили, что чужое топливо хотели использовать для поездки на рыбалку.
На мужчин возбудили уголовное дело: кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
«Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
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