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Posted 18 октября, 02:03

Published 18 октября, 02:03

Modified 18 октября, 02:05

Updated 18 октября, 02:05

Железнодорожники решились на преступление ради любимого хобби в Приморском крае

Ради рыбалки машинисты пошли на преступление прямо на рабочем месте в Приморье

18 октября 2024, 02:03
Фото: 1MI

Железнодорожники решились на преступление ради любимого хобби в Приморском крае

Сюжет
Закон
В Приморском крае для железнодорожников рыбалка оказалась важнее, чем безопасность рабочего процесса. Они решились на преступление, но были пойманы на «горячем».

Два приморца украли 120 литров топлива из локомотива, сообщает прокуратура. Бывшие машинисты тепловоза заранее подготовили канистры и, выждав подходящий момент, перелили дизель в емкости.

Когда железнодорожники грузили украденное в машину, их задержала охрана. Обвиняемые заявили, что пошли на преступление из-за нехватки денег. Также они пояснили, что чужое топливо хотели использовать для поездки на рыбалку.

На мужчин возбудили уголовное дело: кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

«Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владвиостоке отец с дочерью обокрали знакомую, чтобы стать инвесторами. Однако стали обманутыми мошенниками.

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