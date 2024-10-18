Рост цен на новостройки в Приморье замедлился: что ждет рынок жилья?

Рынок недвижимости Приморского края демонстрирует признаки стабилизации после периода активного роста. По данным аналитиков «Недвижки», за период с января по сентябрь 2024 года стоимость одного квадратного метра в новостройках региона увеличилась с 149 516 до 155 396 рублей, что составляет прирост в 3,9% или 5 880 рублей в абсолютном выражении.