Рост цен на новостройки в Приморье замедлился: что ждет рынок жилья?

Posted 18 октября, 05:52
Published 18 октября, 05:52
Modified 18 октября, 05:54
Updated 18 октября, 05:54
Рынок недвижимости Приморского края демонстрирует признаки стабилизации после периода активного роста. По данным аналитиков «Недвижки», за период с января по сентябрь 2024 года стоимость одного квадратного метра в новостройках региона увеличилась с 149 516 до 155 396 рублей, что составляет прирост в 3,9% или 5 880 рублей в абсолютном выражении.
График наглядно демонстрирует постепенное увеличение стоимости квадратного метра на протяжении 2024 года:
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, повлиявших на динамику цен:
Несмотря на текущее замедление, аналитики ожидают возобновление роста цен. По прогнозам, к концу I квартала 2025 года темпы роста стоимости квадратного метра в Приморье могут вернуться к показателям января-мая 2024 года, достигнув в среднем 1,2% месяц к месяцу.
Таким образом, рынок недвижимости Приморского края находится в состоянии умеренного роста. Покупателям и инвесторам рекомендуется внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации, учитывая возможное ускорение роста цен в ближайшем будущем.