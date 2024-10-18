vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 05:52

Published 18 октября, 05:52

Modified 18 октября, 05:54

Updated 18 октября, 05:54

Рост цен на новостройки в Приморье замедлился: что ждет рынок жилья?

Рост цен на новостройки в Приморье замедлился: что ждет рынок жилья?

18 октября 2024, 05:52
Фото: 1MI
Сюжет
Строительство
Стоимость квадратного метра в новостройках Приморья выросла на 3,9% за 9 месяцев. Эксперты связывают замедление роста с отменой массовой льготной ипотеки.

Рынок недвижимости Приморского края демонстрирует признаки стабилизации после периода активного роста. По данным аналитиков «Недвижки», за период с января по сентябрь 2024 года стоимость одного квадратного метра в новостройках региона увеличилась с 149 516 до 155 396 рублей, что составляет прирост в 3,9% или 5 880 рублей в абсолютном выражении.

Динамика цен

График наглядно демонстрирует постепенное увеличение стоимости квадратного метра на протяжении 2024 года:

  • Январь: 149 516 рублей
  • Май: 154 537 рублей
  • Сентябрь: 155 396 рублей
Фото: nedvizhka_25

Факторы влияния

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, повлиявших на динамику цен:

  1. Отмена массовой льготной ипотеки: Это привело к замедлению роста цен в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущим периодом.
  2. «Дальневосточная ипотека»: Сохранение ставки по этой программе на уровне 2% продолжает стимулировать рынок.
  3. Общероссийский тренд: Наблюдается тенденция к стабилизации цен на новостройки по всей стране.

Прогнозы

Несмотря на текущее замедление, аналитики ожидают возобновление роста цен. По прогнозам, к концу I квартала 2025 года темпы роста стоимости квадратного метра в Приморье могут вернуться к показателям января-мая 2024 года, достигнув в среднем 1,2% месяц к месяцу.

Таким образом, рынок недвижимости Приморского края находится в состоянии умеренного роста. Покупателям и инвесторам рекомендуется внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации, учитывая возможное ускорение роста цен в ближайшем будущем.

#Строительство#Владивосток#Аналитика#Ипотека#Эксперты#Прогнозы#Рынок жилья#Приморье#Новостройки#Цены на жилье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика