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Posted 18 октября, 14:19

Published 18 октября, 14:19

Modified 18 октября, 14:19

Updated 18 октября, 14:19

Стала известна деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение — 2024»

Стала известна деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение — 2024»

18 октября 2024, 14:19
На официальном сайте III Национального конгресса «Национальное здравоохранение» появилась полная деловая программа конгресса. За организацию отраслевого события отвечают Минздрав РФ и Фонд Росконгресс. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером конгресса.

Как сообщает 56orb.ru, конгресс состоится 28 октября текущего года в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», а также в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября.

В программе заявлено восемь тематических треков: «Формирование здоровья человека», «Доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания», «Единство профилактики и лечения», «Привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения», «Управление здравоохранением с научной точки зрения», «Обеспечение санитарного благополучия», «Обеспечение доступным здоровым питанием каждого», «Современная доступная медицинская продукция».

В рамках пленарной сессии «Национальное здравоохранение: от Н. А. Семашко до наших дней» намечено обсуждение основных векторов развития и успехов отечественной медицины через призму заслуг авторитетного советского организатора здравоохранения Н. А. Семашко. Модератором пленарного заседания назначена зампред российского правительства Татьяна Голикова.

Согласно ее комментарию, здоровьесбережение входит в число приоритетов политики государства, при этом являясь значимым фактором благополучия населения и страны в целом. В связи с этим конгресс выступает не имеющей аналогов платформой для получения нового опыта и знаний экспертами, деятелями науки и практиками в сфере здравоохранения. На повестке дня мероприятия — важность профилактики болезней, повышение уровня оказания медицинской помощи, внедрение инноваций и обучение высококвалифицированных кадров.

Помимо этого, в ходе проведения конгресса будет работать редчайшая выставка, посвященная Н. А. Семашко, — «От Семашко до наших дней». Благодаря данной экспозиции участники мероприятия получат возможность больше узнать о жизни и профессиональной деятельности известного организатора здравоохранения.

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