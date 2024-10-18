Стала известна деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение — 2024»

Согласно ее комментарию, здоровьесбережение входит в число приоритетов политики государства, при этом являясь значимым фактором благополучия населения и страны в целом. В связи с этим конгресс выступает не имеющей аналогов платформой для получения нового опыта и знаний экспертами, деятелями науки и практиками в сфере здравоохранения. На повестке дня мероприятия — важность профилактики болезней, повышение уровня оказания медицинской помощи, внедрение инноваций и обучение высококвалифицированных кадров.