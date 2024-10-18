Стать пчеловодом в Приморье: выгоды, затраты и перспективы

Заявку на получение земли можно подать как индивидуально, так и коллективно — например, от семьи или группы из не более чем десяти человек. Земля передаётся на срок в пять лет по договору безвозмездного пользования, и основное условие для дальнейшего оформления участка в собственность заключается в его освоении. В течение первых двух лет необходимо определить, как именно вы планируете использовать землю.