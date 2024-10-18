Стать пчеловодом в Приморье: выгоды, затраты и перспективы

Posted 18 октября, 04:07
Published 18 октября, 04:07
Modified 18 октября, 04:10
Updated 18 октября, 04:10
Пчеловодство — это не просто искусство сбора меда. В Приморье эта отрасль приобретает стратегическое значение благодаря новым инициативам, направленным на увеличение экспорта и популяризацию уникального липового меда. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призывает медиа активно участвовать в продвижении местного меда, доля экспорта которого должна валиться на уровень советских времен.
В свете такой государственной поддержки, редакция ИА «Восток-Медиа» решила разобраться, во сколько обойдется становление пчеловодом на Дальнем Востоке, какие препоны могут возникнуть и как максимально выгодно реализовать продукцию.
Для тех, кто рассматривает возможность заняться пчеловодством в Приморье, государственная программа «Дальневосточный гектар» может стать отличным начальным шагом.
Любой гражданин России имеет право получить бесплатный участок до одного гектара в одном из 11 регионов Дальневосточного федерального округа.
Заявку на получение земли можно подать как индивидуально, так и коллективно — например, от семьи или группы из не более чем десяти человек. Земля передаётся на срок в пять лет по договору безвозмездного пользования, и основное условие для дальнейшего оформления участка в собственность заключается в его освоении. В течение первых двух лет необходимо определить, как именно вы планируете использовать землю.
По истечении пятилетнего срока безвозмездного пользования у вас будет возможность оформить участок в собственность или заключить долгосрочную аренду на 49 лет.
Право на получение «дальневосточного гектара» доступно до 2040 года, однако заявки принимаются только до 2035 года.
Подать заявление можно несколькими способами: в МФЦ, через местное подразделение Росреестра или на портале госуслуг. Эта программа открывает новые горизонты для тех, кто хочет развивать свои идеи и проекты на Дальнем Востоке.
После получения земли необходимо будет инвестировать в инфраструктуру. Это означает закупку ульев и самих пчелиных семей. Ульи можно купить как новые, так и бывшие в употреблении, что позволит сэкономить в начальном этапе.
Стоимость одного улья варьируется от 2000 до 5000 рублей. Важно также выбрать подходящую породу пчел, которая будет наиболее продуктивной в условиях Приморья. Начинать рекомендуется с 3-5 ульев. Ульи могут быть деревянными или из пенополистирола, последний вариант дешевле. Пчеловоду также потребуются рамки, перегородки, зимовник и помещения для инвентаря. Инвентарь, включающий дымарь, медогонку и защитную одежду, обойдется в значительную сумму, хотя часть инструментов можно арендовать или приобрести б/у.
Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения представил примерный расценки на весь инвентарь:
Пчелы, как известно, не требуют круглосуточного ухода. Летом они самостоятельно справляются с большей частью задач, а зимой их содержание сводится к минимальному контролю и подкормке.
Пчеловодство, как бизнес, имеет множество преимуществ. Помимо производства меда, можно зарабатывать на продаже сопутствующих продуктов: воска, прополиса, перги и маточного молочка. Это значительно увеличивает потенциальную прибыль.
Согласно данным ВЦИОМ, россияне предпочитают покупать мед у проверенных источников — знакомых или непосредственно у пчеловодов, что упрощает реализацию продукции. Зачастую нет необходимости сотрудничать с крупными торговыми сетями, что также снижает затраты.
Заработок на меде зависит от множества факторов, включая климат, погодные условия, породу пчел и разнообразие медоносов.
Средняя цена на мед в 2023 году варьируется от 400 до 1000 рублей за килограмм. В зависимости от условий, с одного улья можно собрать от 30 до 40 килограмм меда за сезон.
Таким образом, владелец 20 ульев может рассчитывать на доход от 240 000 до 800 000 рублей. В условиях благоприятного лета урожай может увеличиться до 60-100 килограммов с одного улья, что принесет более 1 000 000 рублей дохода. Кроме меда, продажа продуктов пчеловодства, таких как прополис, перга и маточное молочко, может увеличить доход на 25%.
Как для любого другого продукта, для легальной продажи меда необходимо соблюдение ряда требований и оформление соответствующих документов.
Начальный этап для небольших продаж
Если ваша цель продавать мед в ограниченных объемах, например, среди соседей или на сезонных ярмарках, все начинается с оформления вашего участка под личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Это позволит вам вести деятельность на легальных основаниях и избежать проблем с законом. Уже существующий дачный участок может быть переведен в статус ЛПХ, но при условии, что это официально разрешено. Проверить возможность такого перевода можно на кадастровой карте Росреестра.
Важно отметить, что продажа меда даже в небольших объемах требует заботы о качестве продукта и соблюдения санитарных норм, что влечет за собой необходимость получения определенных документов.
Оформление в случае крупного бизнеса
Если вы планируете превратить продажу меда в полноценный бизнес, вам необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Это позволит вам осуществлять деятельность в рамках закона и платить все налоги и сборы, избегая санкций со стороны налоговых органов.
Этот документ фиксирует все ключевые данные вашего хозяйства: от идентификационного номера и местоположения до количества ульев и мероприятий по их дезинфекции. Для его получения потребуется написать заявление на имя главного ветеринарного врача района. На место прибудут специалисты для обследования пасеки и регистрации данных. Ветеринарный паспорт также необходим для взаимодействия с сельхозпредприятиями, которые обязаны предупреждать вас о предстоящей обработке территорий пестицидами.
Для получения этих документов необходимо обратиться в районную Станцию по борьбе с болезнями животных, которая выдает направление на исследование партии меда. Проба отправляется в ветеринарную лабораторию, где специалисты оформляют электронный документ через систему «Меркурий». Эти документы гарантируют, что ваш мед соответствует всем санитарным нормам и безопасен для потребителей.
В аккредитованных лабораториях можно получить протоколы, которые подтверждают состав продукта и отсутствие в нем антибиотиков, пестицидов и тяжелых металлов. Этот документ не только добавляет уверенности покупателям в качестве вашего меда, но и защищает вас от возможных претензий в случае возникновения вопросов к продукту.
Риски могут существенно сказаться на объемах продукции и, соответственно, на прибыли, получаемой за сезон. Хотя часть рисков обусловлена внешними факторами, за многое отвечает сам пасечник.
Неблагоприятные погодные условия
Производство пчеловодческих продуктов зависит от медоносных растений, чей рост напрямую влияет от погодных условий. Холодное, дождливое или, наоборот, засушливое лето отрицательно скажется на сборе меда, пыльцы, прополиса и других продуктов.
Болезни
Пчелы подвержены вирусным, инфекционным и незаразным заболеваниям, а также паразитам. Чтобы избежать этого, необходимо содержать их в правильных условиях и регулярно проводить профилактические меры. Если же пчелы все-таки заболели, важно быстро идентифицировать заболевание, изолировать зараженных и начать лечение.
Мороз
Неправильная подготовка пчел к зимовке может привести к их гибели из-за морозов. Для утепления ульев используют солому, опилки и пенопласт, при этом также следует обеспечить достаточную вентиляцию.
Голод
В теплое время года пчелы сами добывают пищу, тогда как зимой их необходимо дополнительно подкармливать медом. Если у вас остался засахарившийся мед, его можно слегка развести водой и положить в ульи. Регулярно проверяйте количество этого корма.
Грызуны
Зимой в ульи часто проникают грызуны, особенно мыши, которые могут съесть мед, повредить утепление, распространить паразитов и инфекции, а порой навредить и самим пчелам. Пасечник должен тщательно осматривать места зимовки. Грызунов можно отпугивать пахучими растениями и устанавливать ловушки.
Химические вещества
Наиболее частая причина гибели пчел — отравление химическими препаратами, которыми обрабатывают сельскохозяйственные поля. Согласно закону, агропромышленные предприятия обязаны заранее уведомлять пчеловодов, находящихся поблизости, о намерении провести обработку полей, чтобы пасечники могли вовремя изолировать своих пчел. Однако на практике это часто не соблюдается, поэтому оптимальным решением будет заранее выбрать участок вдали от таких хозяйств.
Создание пасеки в Приморье требует существенных первоначальных инвестиций и тщательной подготовки. Однако при правильном подходе пчеловодство может не только побаловать вас свежим медом, но и обеспечить стабильный доход. Перед тем, как начать, важно рассмотреть все потенциальные риски и затраты, чтобы ваше увлечение не превратилось в финансовую нагрузку.