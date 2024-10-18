Цены на новостройки в Хабаровске взлетели: шокирующий рост за 9 месяцев

Рынок недвижимости Хабаровска демонстрирует стремительный рост цен на новое жилье. По данным аналитиков «Недвижки», за период с января по сентябрь 2024 года стоимость одного квадратного метра в новостройках краевой столицы увеличилась с 128 545 до 146 212 рублей, что составляет прирост в 13,74%.