Цены на новостройки в Хабаровске взлетели: шокирующий рост за 9 месяцев

Posted 18 октября, 04:53
Published 18 октября, 04:53
Modified 18 октября, 04:55
Updated 18 октября, 04:55
Рынок недвижимости Хабаровска демонстрирует стремительный рост цен на новое жилье. По данным аналитиков «Недвижки», за период с января по сентябрь 2024 года стоимость одного квадратного метра в новостройках краевой столицы увеличилась с 128 545 до 146 212 рублей, что составляет прирост в 13,74%.
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, повлиявших на ценообразование:
График наглядно демонстрирует устойчивый рост стоимости квадратного метра на протяжении всего 2024 года:
Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 19% в сентябре 2024 года, аналитики не ожидают существенного снижения цен на недвижимость в ближайшее время. «Дальневосточная ипотека» продолжит оказывать поддерживающее влияние на рынок до окончания действия программы.
Таким образом, рынок недвижимости Хабаровска демонстрирует устойчивый рост, обусловленный комплексом экономических и социальных факторов. Покупателям и инвесторам стоит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации на рынке жилья в этом крупном дальневосточном городе.