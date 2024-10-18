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Posted 18 октября, 04:53

Published 18 октября, 04:53

Modified 18 октября, 04:55

Updated 18 октября, 04:55

Цены на новостройки в Хабаровске взлетели: шокирующий рост за 9 месяцев

Цены на новостройки в Хабаровске взлетели: шокирующий рост за 9 месяцев

18 октября 2024, 04:53
Фото: 1MI
Стоимость квадратного метра в новостройках Хабаровска выросла на 13,74% с начала года. Аналитики связывают это с экономическими и социальными факторами.

Рынок недвижимости Хабаровска демонстрирует стремительный рост цен на новое жилье. По данным аналитиков «Недвижки», за период с января по сентябрь 2024 года стоимость одного квадратного метра в новостройках краевой столицы увеличилась с 128 545 до 146 212 рублей, что составляет прирост в 13,74%.

Причины роста цен

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, повлиявших на ценообразование:

  1. Увеличение объемов строительства: За последний год количество новостроек в Хабаровске выросло на 22,2%.
  2. Новые игроки на рынке: Приход федеральных застройщиков усилил конкуренцию и повлиял на ценовую политику.
  3. Популярность «Дальневосточной ипотеки»: Программа стимулирует спрос на первичное жилье, что отражается на ценах.

Динамика цен

График наглядно демонстрирует устойчивый рост стоимости квадратного метра на протяжении всего 2024 года:

  • Январь: 128 545 рублей
  • Май: 137 743 рублей
  • Сентябрь: 146 212 рублей
Фото: nedvizka_27

Прогнозы

Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 19% в сентябре 2024 года, аналитики не ожидают существенного снижения цен на недвижимость в ближайшее время. «Дальневосточная ипотека» продолжит оказывать поддерживающее влияние на рынок до окончания действия программы.

Таким образом, рынок недвижимости Хабаровска демонстрирует устойчивый рост, обусловленный комплексом экономических и социальных факторов. Покупателям и инвесторам стоит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации на рынке жилья в этом крупном дальневосточном городе.

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