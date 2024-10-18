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Posted 18 октября, 06:26

Published 18 октября, 06:26

Modified 18 октября, 06:28

Updated 18 октября, 06:28

Собака попала в опасный капкан в одном из городов Приморского края

Угроза для детей и животных: жуткая ловушка поджидает гуляющих в Приморье — фото

18 октября 2024, 06:26
Фото: newsartema

Собака попала в опасный капкан в одном из городов Приморского края

Сюжет
Дети
Недалеко от Владивостока собака горожан угодила в настоящую западню. Жители Приморья возмущены деяниями неизвестных, ведь в ловушку мог попасть ребенок.

Домашняя собака попала в капкан, прогуливаясь в Артеме, сообщают новые медиа. Очевидцы сообщили, что неизвестные установили ловушку, которую убрать было не так уж и просто, — злоумышленник привязал конструкцию.

Жители муниципалитета отметили, что западня могла навредить детям. Поэтому приморцам стоит быть внимательными, проходя в районе Молодежки. Не исключено, на улицах города разместили не одну опасную конструкцию.

Фото: newsartema

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице найдены куски мяса с крючками. Горожане предполагают, что догхантеры вновь вышли на охоту.

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