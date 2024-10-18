Угроза для детей и животных: жуткая ловушка поджидает гуляющих в Приморье — фото

Posted 18 октября, 06:26
Published 18 октября, 06:26
Modified 18 октября, 06:28
Updated 18 октября, 06:28
Домашняя собака попала в капкан, прогуливаясь в Артеме, сообщают новые медиа. Очевидцы сообщили, что неизвестные установили ловушку, которую убрать было не так уж и просто, — злоумышленник привязал конструкцию.
Жители муниципалитета отметили, что западня могла навредить детям. Поэтому приморцам стоит быть внимательными, проходя в районе Молодежки. Не исключено, на улицах города разместили не одну опасную конструкцию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице найдены куски мяса с крючками. Горожане предполагают, что догхантеры вновь вышли на охоту.