Усилия главы Владивостока оправдались: город получит полмиллиарда на новые скверы

Напомним, Константин Шестаков с особым вниманием следит за тем, чтобы в краевом центре появлялись новые места отдыха и общения и преображались к лучшему уже существующие — например, именно по его инициативе сейчас ведётся благоустройство площади и сквера на набережной Спортивной гавани, где вместо разрозненных зон будет создан единый гармоничный полноценный парк с видами на море и пляжем.