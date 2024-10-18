Усилия главы Владивостока оправдались: город получит полмиллиарда на новые скверы

Posted 18 октября, 06:18
Published 18 октября, 06:18
Modified 18 октября, 06:20
Updated 18 октября, 06:20
Напомним, Константин Шестаков с особым вниманием следит за тем, чтобы в краевом центре появлялись новые места отдыха и общения и преображались к лучшему уже существующие — например, именно по его инициативе сейчас ведётся благоустройство площади и сквера на набережной Спортивной гавани, где вместо разрозненных зон будет создан единый гармоничный полноценный парк с видами на море и пляжем.
И это далеко не единственный пример. Контролирует лично Константин Шестаков и создание нового сквера в районе улицы Жигура, 2, преображение аллеи Космонавтов в районе Сахалинской, работу по созданию общественного пространства на улице Ватутина, 26 и в Снеговой Пади многие другие проекты благоустройства в столице ДФО.
Всего же за три года в столице ДФО преобразились почти 40 скверов, парков, набережных. Сделать общественные пространства комфортными стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и различным программам по благоустройству.
Стоит напомнить и о том, что Владивосток уже шесть раз попадал в список лучших всероссийских практик благоустройства по версии министерства строительства РФ.
Но главное — ни один из новых или благоустроенных, доведённых до ума скверов и парков, не пустует. Владивостокцы облюбовали каждый — и везде прогуливаются парочки, звенят детские голоса, деловито общаются люди серебряного возраста, бегают любители ЗОЖ, отдыхают горожане.
— За три года в общественных пространствах зафиксировано 8 миллионов посещений, — такую статистику озвучил глава Владивостока Константин Шестаков.
Усилия, прилагаемые не один год, методичная и уверенная работа, цель которой — сделать Владивосток уютным, зелёным, комфортным для жителей не остались незамеченными. И выиграл от этого весь город и каждый горожанин.
Ведь те полмиллиарда рублей, которые будут выделены городу на развитие скверов и парков, позволят сделать еще немало красивых, уютных и современных уголков отдыха в городе.
— Продолжится развитие парковых зон во Владивостоке. В городе станет больше красивых общественных пространств, мест притяжения людей, — отметил Михаил Мишустин, глава правительства РФ.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как продвигается преображение набережной Спортивной гавани.