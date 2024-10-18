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Posted 18 октября, 06:00

Published 18 октября, 06:00

Modified 18 октября, 06:02

Updated 18 октября, 06:02

Аферистка обманом похитила миллионы рублей у матери военного в Приморском крае

Выудила 6 000 000 рублей: мать погибшего военного стала жертвой мошенницы в Приморье

18 октября 2024, 06:00
Фото: 1MI

Аферистка обманом похитила миллионы рублей у матери военного в Приморском крае

Сюжет
Мошенничество
В Приморском крае женщина присвоила миллионную сумму, принадлежавшую матери погибшего бойца. В суде определили судьбу злоумышленницы на ближайшее время.

В Приморском крае злоумышленница обманула женщину и завладела шестью миллионами рублей, которые потерпевшая получила в качестве государственной выплаты после смерти сына, погибшего во время исполнения служебного долга. По данным прокуратуры, обвиняемая знала, что жертва получила крупную сумму денег.

«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемую под домашний арест на 1 месяц 29 суток», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается. В прокуратуре уделено особое внимание на полное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что железнодорожники решились на преступление ради хобби в Приморском крае.

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