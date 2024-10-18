Выудила 6 000 000 рублей: мать погибшего военного стала жертвой мошенницы в Приморье

В Приморском крае злоумышленница обманула женщину и завладела шестью миллионами рублей, которые потерпевшая получила в качестве государственной выплаты после смерти сына, погибшего во время исполнения служебного долга. По данным прокуратуры, обвиняемая знала, что жертва получила крупную сумму денег.