Юбилейный фестиваль «Порт Вера» (0+) состоялся в Приморье

Posted 18 октября, 07:23
Published 18 октября, 07:23
Modified 18 октября, 07:25
Updated 18 октября, 07:25
На стадионе Подъяпольского прошел десятый футбольный фестиваль «Порт Вера» (0+). Данное событие стало особенным, так как спортсмены отпраздновали в этот день шестилетие ДФК «Алеут». 350 гостей разделили радостное событие, 200 из которых приняли участие в матчах и конкурсах. Мероприятие провели при поддержке морского терминала «Порт „Вера“».
Фестиваль, не изменяя традициям, начался с зарядки. После чего начались игры, в которых участвовали дети разных возрастов, — от 4 до 17 лет. Также организаторы позаботились о досуге взрослых, родители тоже разделились на коллективы, чтобы посостязаться в интересных конкурсах. Затем участники переключились на соревнования футбольной тематики, — жонглирование, дриблинг и демонстрация самого точного удара.
Более того, библиотеки Штыково и Шкотовского района стали частью праздника. Они организовали книжную выставку «Спорт — это жизнь» (0+) и акцию по «Буккроссингу» (0+), где гости бесплатно брали печатную продукцию. Еще организаторы позаботились о проведении беспроигрышной лотереи (0+).
«Мы проводим фестиваль „Порт Вера“ дважды в год, и прошедший стал уже десятым. Турнир позволяет нашим воспитанникам получить еще большую соревновательную практику. Дает возможность детям и родителям общаться, дружить. У нас даже есть добрая история, когда молодой человек познакомился с девушкой на этом фестивале год назад. Он из Смоляниново, она из Новонежино. Они уже поженились и родили ребенка. Так что фестиваль — это не только соревнования, но и место для общения», — сказал руководитель и главный тренер ДФК «Алеут» Иван Иваница.
В ДФК «Алеут» тренируются воспитанники из Подъяпольска, Шкотово, Штыково, Смоляниново и Новонежино. Именно поэтому фестиваль стал масштабным событием для всего района и собрал множество гостей.
Гости весело провели время. Они не только состязались в конкурсах и соревнованиях, но и приготовили вкусные уху и шашлыки. День прошел в прекрасной семейной атмосфере.
«Несколько лет назад вместе с футбольным фестивалем „Порт Вера“ в Шкотовском районе зародилась добрая традиция собираться всем вместе, играть в футбол, отдыхать, общаться. Это мероприятие объединяет детей и родителей — жителей района вокруг спорта, и для нас это самое ценное. Со своей стороны мы продолжим поддерживать конструктивные начинания, направленные на развитие подрастающего поколения и улучшающие жизнь жителей Приморья», — прокомментировал итоги мероприятия генеральный директор ООО «Порт „Вера“» Евгений Диев.
Морской терминал «Порт „Вера“» на протяжении нескольких лет оказывает поддержку алеутовцам. Благодаря партнерству футбольный клуб стал популярным среди юных футболистов во всем Шкотовском округе. Предприятие участвует в развитии инфраструктуры в Подъяпольском, Смоляниново, Шкотово и Штыково.