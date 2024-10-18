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Posted 18 октября, 07:23

Published 18 октября, 07:23

Modified 18 октября, 07:25

Updated 18 октября, 07:25

Десятый фестиваль «Порт Вера» прошел в Приморском крае

Юбилейный фестиваль «Порт Вера» (0+) состоялся в Приморье

18 октября 2024, 07:23
Фото: ДФК «Алеут»

Десятый фестиваль «Порт Вера» прошел в Приморском крае

Сюжет
Спорт
В Подъяпольском отгремело масштабное событие, — фестиваль «Порт Вера». Спортивное мероприятие приурочили к шестому дню рождения Детского футбольного клуба «Алеут».

На стадионе Подъяпольского прошел десятый футбольный фестиваль «Порт Вера» (0+). Данное событие стало особенным, так как спортсмены отпраздновали в этот день шестилетие ДФК «Алеут». 350 гостей разделили радостное событие, 200 из которых приняли участие в матчах и конкурсах. Мероприятие провели при поддержке морского терминала «Порт „Вера“».

Фото: ДФК «Алеут»

Фестиваль, не изменяя традициям, начался с зарядки. После чего начались игры, в которых участвовали дети разных возрастов, — от 4 до 17 лет. Также организаторы позаботились о досуге взрослых, родители тоже разделились на коллективы, чтобы посостязаться в интересных конкурсах. Затем участники переключились на соревнования футбольной тематики, — жонглирование, дриблинг и демонстрация самого точного удара.

Фото: ДФК «Алеут»

Более того, библиотеки Штыково и Шкотовского района стали частью праздника. Они организовали книжную выставку «Спорт — это жизнь» (0+) и акцию по «Буккроссингу» (0+), где гости бесплатно брали печатную продукцию. Еще организаторы позаботились о проведении беспроигрышной лотереи (0+).

Фото: ДФК «Алеут»
«Мы проводим фестиваль „Порт Вера“ дважды в год, и прошедший стал уже десятым. Турнир позволяет нашим воспитанникам получить еще большую соревновательную практику. Дает возможность детям и родителям общаться, дружить. У нас даже есть добрая история, когда молодой человек познакомился с девушкой на этом фестивале год назад. Он из Смоляниново, она из Новонежино. Они уже поженились и родили ребенка. Так что фестиваль — это не только соревнования, но и место для общения», — сказал руководитель и главный тренер ДФК «Алеут» Иван Иваница.
Фото: ДФК «Алеут»

В ДФК «Алеут» тренируются воспитанники из Подъяпольска, Шкотово, Штыково, Смоляниново и Новонежино. Именно поэтому фестиваль стал масштабным событием для всего района и собрал множество гостей.

Гости весело провели время. Они не только состязались в конкурсах и соревнованиях, но и приготовили вкусные уху и шашлыки. День прошел в прекрасной семейной атмосфере.

«Несколько лет назад вместе с футбольным фестивалем „Порт Вера“ в Шкотовском районе зародилась добрая традиция собираться всем вместе, играть в футбол, отдыхать, общаться. Это мероприятие объединяет детей и родителей — жителей района вокруг спорта, и для нас это самое ценное. Со своей стороны мы продолжим поддерживать конструктивные начинания, направленные на развитие подрастающего поколения и улучшающие жизнь жителей Приморья», — прокомментировал итоги мероприятия генеральный директор ООО «Порт „Вера“» Евгений Диев.
Фото: ДФК «Алеут»

Морской терминал «Порт „Вера“» на протяжении нескольких лет оказывает поддержку алеутовцам. Благодаря партнерству футбольный клуб стал популярным среди юных футболистов во всем Шкотовском округе. Предприятие участвует в развитии инфраструктуры в Подъяпольском, Смоляниново, Шкотово и Штыково.

#Новости#Общество#Спорт#Дети#Футбол#Владивосток#Выставка#Праздник#Библиотека#Родители#Турнир#Буккроссинг#Приморский край#Общение#Матчи
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