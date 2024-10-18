Юбилейный фестиваль «Порт Вера» (0+) состоялся в Приморье

Фестиваль, не изменяя традициям, начался с зарядки. После чего начались игры, в которых участвовали дети разных возрастов, — от 4 до 17 лет. Также организаторы позаботились о досуге взрослых, родители тоже разделились на коллективы, чтобы посостязаться в интересных конкурсах. Затем участники переключились на соревнования футбольной тематики, — жонглирование, дриблинг и демонстрация самого точного удара.