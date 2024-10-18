Житель Дальнегорска получил 18 лет строгого режима за убийство семейной пары

Позже к месту преступления прибыл сын убитых, который оставался снаружи, ожидая мать. После непродолжительного отсутствия женщины он вошел в помещение и стал свидетелем ужасной сцены. Преступник попытался напасть и на него, но сопротивление молодого человека предотвратило еще одну возможную трагедию. После этого преступник скрылся с места происшествия и шесть дней находился в бегах, пока не был задержан правоохранительными органами в ходе оперативно-розыскных мероприятий.