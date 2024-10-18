Житель Дальнегорска получил 18 лет строгого режима за убийство семейной пары

Posted 18 октября, 09:02
Published 18 октября, 09:02
Modified 18 октября, 09:02
Updated 18 октября, 09:02
В феврале 2023 года в одном из помещений на улице Матросова в Дальнегорске произошла трагедия. Во время конфликта осужденный нанес охраннику три ножевых ранения, которые оказались смертельными. После этого в помещение вошла супруга погибшего, обеспокоенная его долгим молчанием. Убийца напал на женщину, чтобы скрыть свое преступление, и, к сожалению, ее ранения также оказались несовместимыми с жизнью.
Позже к месту преступления прибыл сын убитых, который оставался снаружи, ожидая мать. После непродолжительного отсутствия женщины он вошел в помещение и стал свидетелем ужасной сцены. Преступник попытался напасть и на него, но сопротивление молодого человека предотвратило еще одну возможную трагедию. После этого преступник скрылся с места происшествия и шесть дней находился в бегах, пока не был задержан правоохранительными органами в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Прокуратура Приморского края представила неоспоримые доказательства вины обвиняемого. Судья признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.