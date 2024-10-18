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Posted 18 октября, 03:15

Published 18 октября, 03:15

Modified 18 октября, 11:47

Updated 18 октября, 11:47

Резкое похолодание и сильные осадки напомнят о зиме в Приморском крае

Зиму в октябре заказывали? Беспощадные снегопад и ветер устроят страдания в Приморье

18 октября 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney

Резкое похолодание и сильные осадки напомнят о зиме в Приморском крае

Сюжет
Погода
На смену дождю придет снег, «приправленный» ветрами и минусовыми значениями на термометрах в Приморском крае. К чему готовиться жителям региона?

Сегодня, 18 октября, дожди накроют большую часть региона, сообщает «Примгидромет». Ближе к вечеру осадки усилятся. Несмотря на непогоду, температурный фон составит +13 — +19 °С.

Однако ночью столбики термометров упадут до минусовых значений, — -2 — -7 °С, на побережье — +4 — -1 °С. Кое-где дожди сменятся снегом, местами трассы покроются льдом. Порывы сильного ветра в некоторых местах достигнут 29 метров в секунду.

Днем в субботу, 19 октября, ветер продолжит дуть в регионе, в отдельных районах прогнозируется утренний снег. Воздух прогреется до +3 — +8 °С. На севере термометры покажут 0 °С.

В воскресенье осадки прекратятся. К обеду северные ветра сменятся южными. Тем не менее, ночь предвидится холоднее, чем накануне, — -6 — -11 °С. В северных районах -14 °С. Днем будет теплее, чем в субботу, на 2 — 5 градусов.

Во Владивостоке сегодня небольшой дождь усилится к вечеру. Воздух успеет прогреться до +16 — +17°С. В субботу ожидаются сильные ветра и понижение температуры до нуля. Днем термометры покажут +4 — +7 °С. В воскресенье ночью станет холоднее — -2 °С. Днем прогнозируется потепление на 1 — 2 градуса, в сравнении с субботой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилистам пора менять резину на машинах. Ведь в Приморском крае зима не за горами.

«Пора менять резину»: зима торопится вступить в свои права в Приморье
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