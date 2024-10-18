Зиму в октябре заказывали? Беспощадные снегопад и ветер устроят страдания в Приморье

Posted 18 октября, 03:15
Published 18 октября, 03:15
Modified 18 октября, 11:47
Updated 18 октября, 11:47
Сегодня, 18 октября, дожди накроют большую часть региона, сообщает «Примгидромет». Ближе к вечеру осадки усилятся. Несмотря на непогоду, температурный фон составит +13 — +19 °С.
Однако ночью столбики термометров упадут до минусовых значений, — -2 — -7 °С, на побережье — +4 — -1 °С. Кое-где дожди сменятся снегом, местами трассы покроются льдом. Порывы сильного ветра в некоторых местах достигнут 29 метров в секунду.
Днем в субботу, 19 октября, ветер продолжит дуть в регионе, в отдельных районах прогнозируется утренний снег. Воздух прогреется до +3 — +8 °С. На севере термометры покажут 0 °С.
В воскресенье осадки прекратятся. К обеду северные ветра сменятся южными. Тем не менее, ночь предвидится холоднее, чем накануне, — -6 — -11 °С. В северных районах -14 °С. Днем будет теплее, чем в субботу, на 2 — 5 градусов.
Во Владивостоке сегодня небольшой дождь усилится к вечеру. Воздух успеет прогреться до +16 — +17°С. В субботу ожидаются сильные ветра и понижение температуры до нуля. Днем термометры покажут +4 — +7 °С. В воскресенье ночью станет холоднее — -2 °С. Днем прогнозируется потепление на 1 — 2 градуса, в сравнении с субботой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилистам пора менять резину на машинах. Ведь в Приморском крае зима не за горами.