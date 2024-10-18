Зиму в октябре заказывали? Беспощадные снегопад и ветер устроят страдания в Приморье

В воскресенье осадки прекратятся. К обеду северные ветра сменятся южными. Тем не менее, ночь предвидится холоднее, чем накануне, — -6 — -11 °С. В северных районах -14 °С. Днем будет теплее, чем в субботу, на 2 — 5 градусов.