Картина дня в Приморье: авария в Центре, ураганный ветер и взлет цен на продукты

Posted 19 октября, 08:01
Published 19 октября, 08:01
Modified 19 октября, 08:01
Updated 19 октября, 08:01
Авария в Центре
В центре Владивостока произошло ДТП, в результате которого 22-летний водитель Toyota Chaser врезался в фасад исторического здания ТЦ «Центральный».
Ураганный ветер
Во Владивостоке бушует сильный ветер, который достигает скорости 45 м/с. Множество городских объектов пострадало сегодня от стихии.
Взлет цен на продукты
Приморцы столкнулись с шоковым ростом цен на продукты питания и промышленные товары. Сильнее всего подорожали яйца, мясные продукты, молоко, сахар, чай, кофе, крупы и макароны. Эксперты предупреждают, что инфляция выходит из-под контроля, а впереди — еще более тяжелые времена.