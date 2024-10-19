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Posted 19 октября, 08:01

Published 19 октября, 08:01

Modified 19 октября, 08:01

Updated 19 октября, 08:01

Картина дня в Приморье: авария в Центре, ураганный ветер и взлет цен на продукты

Картина дня в Приморье: авария в Центре, ураганный ветер и взлет цен на продукты

19 октября 2024, 08:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Авария в Центре

В центре Владивостока произошло ДТП, в результате которого 22-летний водитель Toyota Chaser врезался в фасад исторического здания ТЦ «Центральный».

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Молодой водитель врезался в исторический фасад ТЦ «Центральный» во Владивостоке
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Ураганный ветер

Во Владивостоке бушует сильный ветер, который достигает скорости 45 м/с. Множество городских объектов пострадало сегодня от стихии.

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Взлет цен на продукты

Приморцы столкнулись с шоковым ростом цен на продукты питания и промышленные товары. Сильнее всего подорожали яйца, мясные продукты, молоко, сахар, чай, кофе, крупы и макароны. Эксперты предупреждают, что инфляция выходит из-под контроля, а впереди — еще более тяжелые времена.

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