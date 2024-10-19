Картина дня в Приморье: авария в Центре, ураганный ветер и взлет цен на продукты

Приморцы столкнулись с шоковым ростом цен на продукты питания и промышленные товары. Сильнее всего подорожали яйца, мясные продукты, молоко, сахар, чай, кофе, крупы и макароны. Эксперты предупреждают, что инфляция выходит из-под контроля, а впереди — еще более тяжелые времена.