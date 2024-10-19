Молодой водитель врезался в исторический фасад ТЦ «Центральный» во Владивостоке

Posted 19 октября, 01:05
Published 19 октября, 01:05
Modified 19 октября, 01:05
Updated 19 октября, 01:05
Инцидент случился сегодня ночью, когда молодой человек, движущийся со стороны улицы Алеутской в направлении Океанского проспекта, не справился с управлением и съехал с проезжей части на тротуар. Автомобиль остановился лишь после столкновения с фасадом торгового центра, который был построен в начале XX века.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые начали расследование обстоятельств ДТП. Водитель получил незначительные травмы и был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.