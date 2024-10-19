Молодой водитель врезался в исторический фасад ТЦ «Центральный» во Владивостоке

Инцидент случился сегодня ночью, когда молодой человек, движущийся со стороны улицы Алеутской в направлении Океанского проспекта, не справился с управлением и съехал с проезжей части на тротуар. Автомобиль остановился лишь после столкновения с фасадом торгового центра, который был построен в начале XX века.