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Posted 19 октября, 01:05

Published 19 октября, 01:05

Modified 19 октября, 01:05

Updated 19 октября, 01:05

Молодой водитель врезался в исторический фасад ТЦ «Центральный» во Владивостоке

Молодой водитель врезался в исторический фасад ТЦ «Центральный» во Владивостоке

19 октября 2024, 01:05
Фото: @dpscontrol_public
Сюжет
Полиция
В центре Владивостока произошло ДТП, в результате которого 22-летний водитель Toyota Chaser врезался в фасад исторического здания ТЦ «Центральный».

Инцидент случился сегодня ночью, когда молодой человек, движущийся со стороны улицы Алеутской в направлении Океанского проспекта, не справился с управлением и съехал с проезжей части на тротуар. Автомобиль остановился лишь после столкновения с фасадом торгового центра, который был построен в начале XX века.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые начали расследование обстоятельств ДТП. Водитель получил незначительные травмы и был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

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