Момент тарана здания автомобилем в центре Владивостока зафиксировали камеры

ДТП произошло в ночь на сегодня, когда автомобиль следовал по маршруту от улицы Алеутской в сторону Океанского проспекта. 22-летний местный житель, вероятно, потерял контроль над автомобилем, что и привело к аварии. Машина, несущаяся по улице с высокой скоростью, в какой-то момент отклонилась от своей траектории и врезалась в фасад одного из зданий, расположенных на пути следования.