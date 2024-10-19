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Posted 19 октября, 04:30

Published 19 октября, 04:30

Modified 19 октября, 04:30

Updated 19 октября, 04:30

Момент тарана здания автомобилем в центре Владивостока зафиксировали камеры

Момент тарана здания автомобилем в центре Владивостока зафиксировали камеры

19 октября 2024, 04:30
Фото: 1MI
Сюжет
Больница
В центре Владивостока камеры наблюдения зафиксировали момент, когда Toyota Chaser, управляемая 22-летним водителем, врезалась в здание.
Молодой водитель врезался в исторический фасад ТЦ «Центральный» во Владивостоке
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ДТП произошло в ночь на сегодня, когда автомобиль следовал по маршруту от улицы Алеутской в сторону Океанского проспекта. 22-летний местный житель, вероятно, потерял контроль над автомобилем, что и привело к аварии. Машина, несущаяся по улице с высокой скоростью, в какой-то момент отклонилась от своей траектории и врезалась в фасад одного из зданий, расположенных на пути следования.

К счастью, в результате инцидента никто, кроме водителя, не пострадал. Молодого человека немедленно доставили в ближайшую больницу, где ему была оказана необходимая помощь.

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