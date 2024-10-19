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Posted 18 октября, 23:10

Published 18 октября, 23:10

Modified 18 октября, 23:10

Updated 18 октября, 23:10

Резкое похолодание: погода не порадует сегодня жителей Приморья

Резкое похолодание: погода не порадует сегодня жителей Приморья

18 октября 2024, 23:10
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Сегодня в Приморском крае ожидается ясная, но холодная погода. Резкое похолодание и очень сильные северо-западные ветра на побережье создадут не самые комфортные условия для жителей региона.

Согласно прогнозам метеорологов, сегодняшний день в Приморье пройдет без осадков, но с заметным похолоданием. Температура воздуха днём составит всего +1…+6°C, что значительно ниже привычных для этого времени года показателей. Северо-западный ветер станет ощутимой составляющей дня, особенно на побережье, где он местами будет очень сильным.

Во Владивостоке установится небольшая облачность, но осадков не ожидается. Однако жители города будут ощущать влияние очень сильного северо-западного ветра. Температура воздуха здесь будет держаться в пределах +3…+5°С, что резко контрастирует с недавней относительно теплой погодой.

В Уссурийске сегодня также прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный, сильный, что добавит прохлады и так уже невысоким температурам воздуха, которые днем составят около +4…+6°С.

Находка также не станет исключением: здесь ожидается небольшая облачность и отсутствие дождей, однако сильный северо-западный ветер и температуры в диапазоне +5…+7°C внесут свои коррективы в планы местных жителей.

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