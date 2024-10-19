Резкое похолодание: погода не порадует сегодня жителей Приморья

Согласно прогнозам метеорологов, сегодняшний день в Приморье пройдет без осадков, но с заметным похолоданием. Температура воздуха днём составит всего +1…+6°C, что значительно ниже привычных для этого времени года показателей. Северо-западный ветер станет ощутимой составляющей дня, особенно на побережье, где он местами будет очень сильным.