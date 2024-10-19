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Posted 19 октября, 05:16

Published 19 октября, 05:16

Modified 19 октября, 05:16

Updated 19 октября, 05:16

Ветер разрушил выставку фотографий в сквере во Владивостоке

Ветер разрушил выставку фотографий в сквере во Владивостоке

19 октября 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Разрушительная сила ветра продолжает «бедокурить» в городе.

Сегодня утром жители Владивостока обнаружили, что инсталляция, представленная в сквере Суханова, была серьезно повреждена сильным ветром. Выставка, которая всего лишь недавно открылась и была приурочена к местному культурному событию, теперь лежит на земле, а фотографии разбросаны по территории.

Местные жители говорят, что, инсталляция была «весьма свежей» и привлекала внимание горожан и туристов. Многие из них успели полюбоваться работами фотографов и оценить их художественную ценность.

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