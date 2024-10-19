Ветер разрушил выставку фотографий в сквере во Владивостоке

Сегодня утром жители Владивостока обнаружили, что инсталляция, представленная в сквере Суханова, была серьезно повреждена сильным ветром. Выставка, которая всего лишь недавно открылась и была приурочена к местному культурному событию, теперь лежит на земле, а фотографии разбросаны по территории.