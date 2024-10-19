Ветер разрушил выставку фотографий в сквере во Владивостоке

Posted 19 октября, 05:16
Published 19 октября, 05:16
Modified 19 октября, 05:16
Updated 19 октября, 05:16
Сегодня утром жители Владивостока обнаружили, что инсталляция, представленная в сквере Суханова, была серьезно повреждена сильным ветром. Выставка, которая всего лишь недавно открылась и была приурочена к местному культурному событию, теперь лежит на земле, а фотографии разбросаны по территории.
Местные жители говорят, что, инсталляция была «весьма свежей» и привлекала внимание горожан и туристов. Многие из них успели полюбоваться работами фотографов и оценить их художественную ценность.