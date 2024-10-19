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Posted 19 октября, 06:18

Published 19 октября, 06:18

Modified 19 октября, 06:18

Updated 19 октября, 06:18

Водитель под наркотиками сбил двух детей в Партизанске и попал за решетку

Водитель под наркотиками сбил двух детей в Партизанске и попал за решетку

19 октября 2024, 06:18
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Водитель, подозреваемый в совершении ДТП на улице Московской, в результате которого пострадали двое детей, заключен под стражу на период двумя месяцами. Данное решение принято в рамках уголовного дела, возбужденного по факту инцидента.

Мужчина в состоянии наркотического опьянения сбил двух несовершеннолетних, затем скрылся с места ДТП, оставив пострадавших без помощи. Дети 2009 и 2013 годов рождения были срочно госпитализированы с тяжелыми травмами.

В рамках расследования возбуждено уголовное дело. После серии оперативных мероприятий водитель был задержан. Органы правопорядка и прокуратура города держат ход и результаты расследования под строгим контролем,

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#Новости#Дети#Уголовное дело#Наркотики#Арест#Прокуратура#Партизанск#Приморский край#ДТП#Происшествия#Госпитализация
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