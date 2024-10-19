Водитель под наркотиками сбил двух детей в Партизанске и попал за решетку

Posted 19 октября, 06:18
Published 19 октября, 06:18
Modified 19 октября, 06:18
Updated 19 октября, 06:18
Мужчина в состоянии наркотического опьянения сбил двух несовершеннолетних, затем скрылся с места ДТП, оставив пострадавших без помощи. Дети 2009 и 2013 годов рождения были срочно госпитализированы с тяжелыми травмами.
В рамках расследования возбуждено уголовное дело. После серии оперативных мероприятий водитель был задержан. Органы правопорядка и прокуратура города держат ход и результаты расследования под строгим контролем,