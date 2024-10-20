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Posted 20 октября, 00:57

Published 20 октября, 00:57

Modified 20 октября, 00:59

Updated 20 октября, 00:59

Дорожные знаки поменяли свое местоположение в Приморье

«Автобусная остановка» улетела во Владивостоке — фото

20 октября 2024, 00:57
Фото: 1MI

Дорожные знаки поменяли свое местоположение в Приморье

Сюжет
Погода
Минувшим вечером во Владивостоке бушевал нешуточный ветер, который нещадно вносил коррективы в общественные пространства города.

От сильных порывов пострадала не только выставка фотографий в сквере на Суханова, но и фасад дома, который начал разлетаться под гнетом природы. Однако внимательные горожане заметили еще одну «проделку» бушующей стихии.

На одной из остановок дорожный знак «прилег» или «взлетел», смотря как взглянуть на ситуацию. С одной стороны он расположился горизонтально, а с другой — очутился чуть выше своего «собрата».

В новых медиа шутят, что, таким образом, дорожная табличка «обновилась».

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зима нагрянула в северный муниципалитеты Приморского края. Снег окутал Красноармейский район.

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