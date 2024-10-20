«Автобусная остановка» улетела во Владивостоке — фото

Posted 20 октября, 00:57
Published 20 октября, 00:57
Modified 20 октября, 00:59
Updated 20 октября, 00:59
На одной из остановок дорожный знак «прилег» или «взлетел», смотря как взглянуть на ситуацию. С одной стороны он расположился горизонтально, а с другой — очутился чуть выше своего «собрата».
В новых медиа шутят, что, таким образом, дорожная табличка «обновилась».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что зима нагрянула в северный муниципалитеты Приморского края. Снег окутал Красноармейский район.