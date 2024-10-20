Автомобилисты «играют со смертью» на жд переезде во Владивостоке? — видео

Posted 20 октября, 07:18
Published 20 октября, 07:18
Modified 20 октября, 07:20
Updated 20 октября, 07:20
Горе-водитель едва не спровоцировал аварию около железнодорожного переезда, пока пытался выяснить, получится ли безопасно миновать рельсы, несмотря на красный свет и опущенный шлагбаум.
Однако на этом история многострадального переезда не закончилась. По словам очевидцев, сразу два микроавтобуса, один из которых попал на видео, пролетели на запрещающие знаки.
«Торопыг» не смутили ни видеорегистраторы, ни камеры видеонаблюдения. Вероятно, таким нарушителям крайне необходима встреча с правоохранителями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист впечатался в историческое здание напротив площади в дальневосточной столице. Молодой человек врезался в торговый центр.