Готовятся во всю: новогодняя атмосфера начинает царить в магазинах Владивостока —фото

Posted 20 октября, 01:20
Published 20 октября, 01:20
Modified 20 октября, 01:22
Updated 20 октября, 01:22
В Приморский край только пожаловал первый снежок, а главный зимний праздник уже вовсю чувствуется в торговых центрах Владивостока.
Если некоторые супермаркеты скромно напоминают о приближении Нового года, то магазины с товарами для дома оформляют витрины с чудесными композициями.
А в детских торговых центрах уже царит настоящая зимняя сказка. Разноцветные игрушки, изобилие елок и кучи коробок с новыми товарами радуют глаз покупателей.
Вероятно, совсем скоро дальневосточную столицу вновь украсят новогодней атрибутикой и жители города с нетерпением будут ждать декабрь, который отличается особым волшебным «вайбом».