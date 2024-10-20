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Posted 20 октября, 01:20

Published 20 октября, 01:20

Modified 20 октября, 01:22

Updated 20 октября, 01:22

Магазины оформляют новогодние витрины уже в октябре во Владивостоке

Готовятся во всю: новогодняя атмосфера начинает царить в магазинах Владивостока —фото

20 октября 2024, 01:20
Фото: 1MI

Магазины оформляют новогодние витрины уже в октябре во Владивостоке

Сюжет
Дети
На дворе октябрь, а Владивосток активно готовится к главному зимнему празднику. Местные магазины творят волшебство, не дожидаясь начала предновогоднего ажиотажа.

В Приморский край только пожаловал первый снежок, а главный зимний праздник уже вовсю чувствуется в торговых центрах Владивостока.

Обстановка в супермаркетеОбстановка в супермаркете
Обстановка в супермаркете. Фото: vostokmedia.com

Если некоторые супермаркеты скромно напоминают о приближении Нового года, то магазины с товарами для дома оформляют витрины с чудесными композициями.

Магазин с товарами для домаМагазин с товарами для дома
Магазин с товарами для дома. Фото: vostokmedia.com

А в детских торговых центрах уже царит настоящая зимняя сказка. Разноцветные игрушки, изобилие елок и кучи коробок с новыми товарами радуют глаз покупателей.

Оформленные полки в детском торговом центреОформленные полки в детском торговом центре
Процесс выкладки новогодних товаровПроцесс выкладки новогодних товаров
Елки в продажеЕлки в продаже
Оформленные полки в детском торговом центре. Фото: vostokmedia.com

Вероятно, совсем скоро дальневосточную столицу вновь украсят новогодней атрибутикой и жители города с нетерпением будут ждать декабрь, который отличается особым волшебным «вайбом».

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#Новости#Общество#Дети#Владивосток#Новый год#Приморский край#Елки#Волшебство
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