Итоги недели в Приморье: вершина губернатора, полмиллиарда от мэра и дело курьеров

Posted 20 октября, 08:09
Published 20 октября, 08:09
Modified 20 октября, 08:11
Updated 20 октября, 08:11
Новая вершина губернатора
Ещё одну вершину покорил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В буквальном смысле — поднялся на одну из самых высоких гор Приморского края — Фалазу.
Полмиллиарда за усилия мэра
Полмиллиарда рублей на развитие существующих и создание новых парковых зон. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Усилия главы Владивостока Константина Шестакова, по инициативе которого столица ДФО прирастает парками, скверами и другими общественными пространствами, оправдались.
Встреча с главой Артема
Встречи с жителями города проводит Вячеслав Квон, глава Артёмовского городского округа. На каждой из он отвечает на непростые подчас вопросы и рассказывает о планах работы.
Сладкое золото
Приморский мёд — ароматный, с особым вкусом, который таит в себе нотки таёжных трав и эндемиков, растущих в нашем крае. Не просто мёд — настоящее золото. И потому власти Приморского края активно взялись за поддержку пчеловодов, ведь тягучий и сладкий результат их трудов может стать брендом региона.
В последние годы интерес к пчеловодству в России активно растет, особенно в Приморском крае. Это обусловлено как местными природными условиями, так и государственной поддержкой. Но сколько же стоит стать пчеловодом в Приморье?
Семейные ценности приморцев
Семья — это малая церковь — так считает Викарий Владивостокской епархии, епископ Уссурийский Иннокентий, отмечая, что именно традиционные семейные ценности, как это было всегда, помогут стране выстоять в сложные времена. В интервью «Восток-Медиа» он рассказал о том, что важнее всего для человека.
Из курьера в следователя
Работа в сфере доставки Во Владивостоке — это не только вечные пробки, сотни заказов, но еще и общение с людьми. Не всегда приятное. Рассказываем как доблестные приморские курьеры провели настоящее расследование и доставили мошенника прямо в отдел полиции.