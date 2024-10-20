Итоги недели в Приморье: вершина губернатора, полмиллиарда от мэра и дело курьеров

Семья — это малая церковь — так считает Викарий Владивостокской епархии, епископ Уссурийский Иннокентий, отмечая, что именно традиционные семейные ценности, как это было всегда, помогут стране выстоять в сложные времена. В интервью «Восток-Медиа» он рассказал о том, что важнее всего для человека.