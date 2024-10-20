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Posted 20 октября, 08:09

Published 20 октября, 08:09

Modified 20 октября, 08:11

Updated 20 октября, 08:11

Итоги недели в Приморье: вершина губернатора, полмиллиарда от мэра и дело курьеров

Итоги недели в Приморье: вершина губернатора, полмиллиарда от мэра и дело курьеров

20 октября 2024, 08:09
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 14 по 20 октября— в обзоре «Восток-Медиа»

Новая вершина губернатора

Ещё одну вершину покорил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В буквальном смысле — поднялся на одну из самых высоких гор Приморского края — Фалазу.

Олег Кожемяко — на вершине: глава Приморского края пошёл в гору
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Полмиллиарда за усилия мэра

Полмиллиарда рублей на развитие существующих и создание новых парковых зон. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Усилия главы Владивостока Константина Шестакова, по инициативе которого столица ДФО прирастает парками, скверами и другими общественными пространствами, оправдались.

Усилия главы Владивостока оправдались: город получит полмиллиарда на новые скверы
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Встреча с главой Артема

Встречи с жителями города проводит Вячеслав Квон, глава Артёмовского городского округа. На каждой из он отвечает на непростые подчас вопросы и рассказывает о планах работы.

Готов к любым вопросам: открытые встречи с горожанами проводит глава Артёма — видео
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Сладкое золото

Приморский мёд — ароматный, с особым вкусом, который таит в себе нотки таёжных трав и эндемиков, растущих в нашем крае. Не просто мёд — настоящее золото. И потому власти Приморского края активно взялись за поддержку пчеловодов, ведь тягучий и сладкий результат их трудов может стать брендом региона.

В последние годы интерес к пчеловодству в России активно растет, особенно в Приморском крае. Это обусловлено как местными природными условиями, так и государственной поддержкой. Но сколько же стоит стать пчеловодом в Приморье?

Чтобы жизнь медом казалась: как поддерживают пчеловодов в Приморском крае
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Стать пчеловодом в Приморье: выгоды, затраты и перспективы
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Семейные ценности приморцев

Семья — это малая церковь — так считает Викарий Владивостокской епархии, епископ Уссурийский Иннокентий, отмечая, что именно традиционные семейные ценности, как это было всегда, помогут стране выстоять в сложные времена. В интервью «Восток-Медиа» он рассказал о том, что важнее всего для человека.

Семьей возродимся: традиционные ценности станут надежной опорой для жителей Приморья
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Из курьера в следователя

Работа в сфере доставки Во Владивостоке — это не только вечные пробки, сотни заказов, но еще и общение с людьми. Не всегда приятное. Рассказываем как доблестные приморские курьеры провели настоящее расследование и доставили мошенника прямо в отдел полиции.

Нашли и задержали: курьеры раскрыли преступление во Владивостоке — эксклюзив редакции
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