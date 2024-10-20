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Posted 20 октября, 02:00

Published 20 октября, 02:00

Modified 20 октября, 02:02

Updated 20 октября, 02:02

Утреннее ДТП спровоцировало затор на дорогах Владивостока

Недоброе воскресное утро: с пробок и страданий начался день во Владивостоке — видео

20 октября 2024, 02:00
Фото: vostokmedia.com

Утреннее ДТП спровоцировало затор на дорогах Владивостока

Сюжет
Автомобили
Во Владивостоке движение встало на подъезде к важной авторазвязке. Всему виной, судя по видео, классическое ДТП — догнал и поцеловал в «зад».

В сторону Второй Речки наблюдается столпотворение из автомобилей, сообщают новые медиа. Судя по кадрам, Toyota Aqua догнала Mitsubishi Outlander, в результате чего образовался затор в сторону Некрасовского путепровода.

Вероятно, многие доберутся до назначенных локаций не вовремя из-за осложненного трафика на участке вокруг столкновения легковушек.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Владивостока продолжают гулять в пригороде вокруг цветов. Даже сильные ветра и резкое похолодание им не помеха.

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