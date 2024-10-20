Недоброе воскресное утро: с пробок и страданий начался день во Владивостоке — видео

Posted 20 октября, 02:00
Published 20 октября, 02:00
Modified 20 октября, 02:02
Updated 20 октября, 02:02
В сторону Второй Речки наблюдается столпотворение из автомобилей, сообщают новые медиа. Судя по кадрам, Toyota Aqua догнала Mitsubishi Outlander, в результате чего образовался затор в сторону Некрасовского путепровода.
Вероятно, многие доберутся до назначенных локаций не вовремя из-за осложненного трафика на участке вокруг столкновения легковушек.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Владивостока продолжают гулять в пригороде вокруг цветов. Даже сильные ветра и резкое похолодание им не помеха.