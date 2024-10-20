Опасный участник движения: стафф чуть не выпрыгнул из машины во Владивостоке — видео

Posted 20 октября, 03:58
Published 20 октября, 03:58
Modified 20 октября, 07:35
Updated 20 октября, 07:35
В краевой столицы автомобилисты запечатлели занятную картину, как стаффордширский терьер норовился выбраться из машины отечественного производства. Собака, высунув лапу и голову, вероятно, попыталась выскочить на дорогу, но тщетно, — предусмотрительный хозяин приоткрыл окно, учитывая габариты питомца. Попытка побега не увенчалась успехом. Расстроенный пес вернулся на заднее сиденье и, возможно, все же насладился поездкой по осеннему городу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 72 «хвостика» обрели дом на благотворительном мероприятии во Владивостоке. Раздача бездомных собак и кошек прошла при поддержке администрации дальневосточной столицы.