Опасный участник движения: стафф чуть не выпрыгнул из машины во Владивостоке — видео

В краевой столицы автомобилисты запечатлели занятную картину, как стаффордширский терьер норовился выбраться из машины отечественного производства. Собака, высунув лапу и голову, вероятно, попыталась выскочить на дорогу, но тщетно, — предусмотрительный хозяин приоткрыл окно, учитывая габариты питомца. Попытка побега не увенчалась успехом. Расстроенный пес вернулся на заднее сиденье и, возможно, все же насладился поездкой по осеннему городу.