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Posted 20 октября, 03:58

Published 20 октября, 03:58

Modified 20 октября, 07:35

Updated 20 октября, 07:35

Собака пыталась выбраться из автомобиля на дороге во Владивостоке

Опасный участник движения: стафф чуть не выпрыгнул из машины во Владивостоке — видео

20 октября 2024, 03:58
Фото: Изображение Midjourney

Собака пыталась выбраться из автомобиля на дороге во Владивостоке

Сюжет
Автомобили
Поездка по Владивостоку могла приобрести неожиданный характер, ведь пес едва не «вышел» из авто на глазах у изумленных водителей.

В краевой столицы автомобилисты запечатлели занятную картину, как стаффордширский терьер норовился выбраться из машины отечественного производства. Собака, высунув лапу и голову, вероятно, попыталась выскочить на дорогу, но тщетно, — предусмотрительный хозяин приоткрыл окно, учитывая габариты питомца. Попытка побега не увенчалась успехом. Расстроенный пес вернулся на заднее сиденье и, возможно, все же насладился поездкой по осеннему городу.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 72 «хвостика» обрели дом на благотворительном мероприятии во Владивостоке. Раздача бездомных собак и кошек прошла при поддержке администрации дальневосточной столицы.

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