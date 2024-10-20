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Posted 20 октября, 04:48

Published 20 октября, 04:48

Modified 20 октября, 04:51

Updated 20 октября, 04:51

Мужчина избежал аварии около железнодорожного переезда в Приморье

Остановил на ходу: страшное ДТП чуть не случилось у жд переезда в Приморье — видео

20 октября 2024, 04:48
Фото: 1MI

Мужчина избежал аварии около железнодорожного переезда в Приморье

Сюжет
Автомобилисты
Автомобилист настолько торопился миновать преграду в виде шлагбаума перед рельсами, что едва не спровоцировал столкновение во Владивостоке.

На железнодорожном переезде на Луговой в дальневосточной столице едва не произошло занятное дорожное происшествие. Когда шлагбаум опустился, а светофор уведомил автомобилистов о приближающихся вагонах, не все поверили в сложившиеся обстоятельства.

Например, по данным новых медиа, один из водителей решил проверить, действительно ли ему не удастся проехать. К слову, выйдя из салона, судя по кадрам, рулевой забыл поставить свою «ласточку» на «паркинг».

В результате машина покатилась назад, но, к счастью, рассеянный автомобилист успел прыгнуть в кресло и остановить опасный процесс.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Чайзер» влетел в фасад исторического здания во Владивостоке. Машина впечаталась в торговый центр напротив городской площади.

Молодой водитель врезался в исторический фасад ТЦ «Центральный» во Владивостоке
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#Новости#Видео#Владивосток#Светофор#Автомобилисты#Железнодорожный переезд#Приморский край#ДТП#Происшествия#Медиа
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