Остановил на ходу: страшное ДТП чуть не случилось у жд переезда в Приморье — видео

Posted 20 октября, 04:48
Published 20 октября, 04:48
Modified 20 октября, 04:51
Updated 20 октября, 04:51
На железнодорожном переезде на Луговой в дальневосточной столице едва не произошло занятное дорожное происшествие. Когда шлагбаум опустился, а светофор уведомил автомобилистов о приближающихся вагонах, не все поверили в сложившиеся обстоятельства.
Например, по данным новых медиа, один из водителей решил проверить, действительно ли ему не удастся проехать. К слову, выйдя из салона, судя по кадрам, рулевой забыл поставить свою «ласточку» на «паркинг».
В результате машина покатилась назад, но, к счастью, рассеянный автомобилист успел прыгнуть в кресло и остановить опасный процесс.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Чайзер» влетел в фасад исторического здания во Владивостоке. Машина впечаталась в торговый центр напротив городской площади.