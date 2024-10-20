Пневмония властвует в регионах России: что ждет Приморский край?

В группу риска входят дети до пяти лет, у которых еще не сформировался иммунитет. Пожилые люди тоже могут слечь с осложнениями из-за ослабленного состояния организма. Население с иммунодефицитом и другими хроническими заболеваниями, в том числе диабет, астма, подвержены осложнениям.