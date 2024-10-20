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Posted 20 октября, 07:02

Published 20 октября, 07:02

Modified 20 октября, 07:04

Updated 20 октября, 07:04

Что ждет жителей Приморья в зимний период?

Пневмония властвует в регионах России: что ждет Приморский край?

20 октября 2024, 07:02
Фото: 1MI

Что ждет жителей Приморья в зимний период?

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В Приморском крае выпал первый снег и произошел резкий спад температур. Самое время задуматься о здоровье. Ведь в период холодов у жителей региона появляется недруги — сезонные заболевания.

Приморский край только столкнулся с серьезными похолоданиями, а вспышки пневмонии зафиксированы уже в шестнадцати субъектах Российской Федерации, сообщает издание Новые известия. Стоит ли жителям региона начинать нервничать?

Чаще всего россиян «одолевает» инфекционная пневмония, основной возбудитель которой микоплазма. Подъем заболеваемости отмечается в Алтайском и Камчатском краях, Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской, Костромской областях, а также в Коми и Удмуртии. Стоит отметить, в Томской области количество заболевших в три раза больше, чем средние показатели по всей стране.

Специалисты заявляют, рост заболевших — это следствие приходов холодов. Погодные качели негативно влияют на здоровье человека. И ведь действительно, даже в Приморье жара отступала рывками, — становилось то прохладно, то тепло, — а не эволюционно. Также ситуацию осложняет COVID-19, пик которого наблюдался в мае и августе.

Однако приморцам паниковать еще рано, так как обстановка не является эпидемиологической. Количество заболевших растет, но ситуация контролируется. Тем не менее, жителям края рекомендуется соблюдать несложные правила ради своего здоровья.

Кому необходимо внимательнее относиться к здоровью?

В группу риска входят дети до пяти лет, у которых еще не сформировался иммунитет. Пожилые люди тоже могут слечь с осложнениями из-за ослабленного состояния организма. Население с иммунодефицитом и другими хроническими заболеваниями, в том числе диабет, астма, подвержены осложнениям.

Как избежать сезонной болячки?

  • Чаще мойте и обрабатывайте антисептиками руки;
  • Прикрывайте нос и рот бумажными салфетками, когда кашляете или чихаете;
  • Соблюдайте правильное питание, ешьте продукты, содержащие витамины;
  • Эксперты рекомендуют сделать прививку от гриппа, так как пневмония нередко является осложнением гриппа;
  • Проветривайте дом и не пренебрегайте влажной уборкой;
  • Избегайте контакта с больными людьми, не забывайте о масках и воздерживайтесь от посещения общественных мест.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в пресс-службе регионального Роспотребнадзора отметили рост заболеваемости ОРВИ. При этом случаев гриппа пока в Приморье не зафиксировано.

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