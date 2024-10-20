Пневмония властвует в регионах России: что ждет Приморский край?

Posted 20 октября, 07:02
Published 20 октября, 07:02
Modified 20 октября, 07:04
Updated 20 октября, 07:04
Приморский край только столкнулся с серьезными похолоданиями, а вспышки пневмонии зафиксированы уже в шестнадцати субъектах Российской Федерации, сообщает издание Новые известия. Стоит ли жителям региона начинать нервничать?
Чаще всего россиян «одолевает» инфекционная пневмония, основной возбудитель которой микоплазма. Подъем заболеваемости отмечается в Алтайском и Камчатском краях, Томской, Омской, Вологодской, Ленинградской, Костромской областях, а также в Коми и Удмуртии. Стоит отметить, в Томской области количество заболевших в три раза больше, чем средние показатели по всей стране.
Специалисты заявляют, рост заболевших — это следствие приходов холодов. Погодные качели негативно влияют на здоровье человека. И ведь действительно, даже в Приморье жара отступала рывками, — становилось то прохладно, то тепло, — а не эволюционно. Также ситуацию осложняет COVID-19, пик которого наблюдался в мае и августе.
Однако приморцам паниковать еще рано, так как обстановка не является эпидемиологической. Количество заболевших растет, но ситуация контролируется. Тем не менее, жителям края рекомендуется соблюдать несложные правила ради своего здоровья.
В группу риска входят дети до пяти лет, у которых еще не сформировался иммунитет. Пожилые люди тоже могут слечь с осложнениями из-за ослабленного состояния организма. Население с иммунодефицитом и другими хроническими заболеваниями, в том числе диабет, астма, подвержены осложнениям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в пресс-службе регионального Роспотребнадзора отметили рост заболеваемости ОРВИ. При этом случаев гриппа пока в Приморье не зафиксировано.