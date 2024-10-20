Погибли люди: страшный пожар унес жизни сельчан в Приморье

Posted 20 октября, 00:23
Published 20 октября, 00:23
Modified 20 октября, 00:25
Updated 20 октября, 00:25
В Новоселище загорелся двухквартирный дом, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В результате пожара погибли 61-летний мужчина и 68-летняя женщина. Мертвые тела спасатели нашли во время тушения пожара.
«В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — отметили в telegram-канале ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что клубы дыма на здании гостиничного комплекса Lotte напугали жителей дальневосточной столицы. Корреспондент выяснил, в чем была причина инцидента.