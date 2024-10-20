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Posted 20 октября, 00:23

Published 20 октября, 00:23

Modified 20 октября, 00:25

Updated 20 октября, 00:25

В горящем дома погибли два жителя Приморского края

Погибли люди: страшный пожар унес жизни сельчан в Приморье

20 октября 2024, 00:23

В горящем дома погибли два жителя Приморского края

Сюжет
Пожар
В одном из селе Ханкайского округа Приморского края случился пожар, в результате которого погибли два человека.

В Новоселище загорелся двухквартирный дом, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В результате пожара погибли 61-летний мужчина и 68-летняя женщина. Мертвые тела спасатели нашли во время тушения пожара.

«В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — отметили в telegram-канале ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что клубы дыма на здании гостиничного комплекса Lotte напугали жителей дальневосточной столицы. Корреспондент выяснил, в чем была причина инцидента.

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