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Posted 19 октября, 23:52

Published 19 октября, 23:52

Modified 19 октября, 23:54

Updated 19 октября, 23:54

Резкое похолодание нагрянет в Приморский край

Солнечно, но неимоверно холодно: сильный ветер сдует остатки тепла в Приморье

19 октября 2024, 23:52
Фото: vostokmedia.com

Резкое похолодание нагрянет в Приморский край

Сюжет
Погода
Воскресенье, солнечная погода — звучит неплохо, верно? Однако понижение температур до нуля и северное направление ветра добавляют огромную «ложку дегтя» в синоптическую обстановку в Приморском крае.

Сегодня, 20 октября, в регионе властвует гребень антициклона. Осадков не предвидится, но прогнозируются сильные ветра, которые сменятся умеренными дуновениями после обеда. Температура воздуха составит 0 — +12 °C.

Во Владивостоке столбики термометров покажут +6 — +8 °C. В Уссурийске — +8 — +10 °C. В Находке ожидаются значения чуть выше — +9 — +11 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице бушевали порывы ветра, которые достигали 45 метров в секунду. Стихия даже оборвала фасад здания.

45 м/c: ветер оборвал обшивку с фасада дома во Владивостоке — видео
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