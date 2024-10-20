Солнечно, но неимоверно холодно: сильный ветер сдует остатки тепла в Приморье

Posted 19 октября, 23:52
Published 19 октября, 23:52
Modified 19 октября, 23:54
Updated 19 октября, 23:54
Сегодня, 20 октября, в регионе властвует гребень антициклона. Осадков не предвидится, но прогнозируются сильные ветра, которые сменятся умеренными дуновениями после обеда. Температура воздуха составит 0 — +12 °C.
Во Владивостоке столбики термометров покажут +6 — +8 °C. В Уссурийске — +8 — +10 °C. В Находке ожидаются значения чуть выше — +9 — +11 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице бушевали порывы ветра, которые достигали 45 метров в секунду. Стихия даже оборвала фасад здания.