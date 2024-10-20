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Posted 20 октября, 02:12

Published 20 октября, 02:12

Modified 20 октября, 02:14

Updated 20 октября, 02:14

Большегруз поломался и заблокировал часть улицы в центре Владивостока

Спасибо, что не в понедельник: фура «раскорячилась» посреди дороги во Владивостоке

20 октября 2024, 02:12
Фото: vostokmedia.com

Большегруз поломался и заблокировал часть улицы в центре Владивостока

Сюжет
Пробки
Грузовик поставил «колом» движение на важном перекрестке Владивостока. Автомобилисты «поблагодарили» рулевого крупногабаритного транспорта за то, что он поломался не в будний день. Ведь при таком раскладе жуткого столпотворения было бы не избежать.

«Фуровод» неудачно потерпел неудачу, — авто сломалось прямо на подъеме с Суханова на Фуникулер. Водителям приходится объезжать грузовик опасными маневрами, создавая аварийные ситуации. Но, к сожалению, другого выбора у них нет, ведь «махина» встала прямо по середине улицы.

«Хорошо, что это случилось не в будний день», — пишут в социальных сетях уставшие от пробок жители дальневосточной столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что путь на Некрасовский путепровод тоже оказался тернистым. Ведь в сторону Второй Речки образовался серьезный затор из-за столкновения легковушек.

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