Спасибо, что не в понедельник: фура «раскорячилась» посреди дороги во Владивостоке

Posted 20 октября, 02:12
Published 20 октября, 02:12
Modified 20 октября, 02:14
Updated 20 октября, 02:14
«Фуровод» неудачно потерпел неудачу, — авто сломалось прямо на подъеме с Суханова на Фуникулер. Водителям приходится объезжать грузовик опасными маневрами, создавая аварийные ситуации. Но, к сожалению, другого выбора у них нет, ведь «махина» встала прямо по середине улицы.
«Хорошо, что это случилось не в будний день», — пишут в социальных сетях уставшие от пробок жители дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что путь на Некрасовский путепровод тоже оказался тернистым. Ведь в сторону Второй Речки образовался серьезный затор из-за столкновения легковушек.