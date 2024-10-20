Спасибо, что не в понедельник: фура «раскорячилась» посреди дороги во Владивостоке

Большегруз поломался и заблокировал часть улицы в центре Владивостока

Сюжет Пробки

Грузовик поставил «колом» движение на важном перекрестке Владивостока. Автомобилисты «поблагодарили» рулевого крупногабаритного транспорта за то, что он поломался не в будний день. Ведь при таком раскладе жуткого столпотворения было бы не избежать.