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Posted 20 октября, 06:24

Published 20 октября, 06:24

Modified 20 октября, 06:26

Updated 20 октября, 06:26

Цунами отменяется: почему состояние моря шокировало жителей Приморья?

Цунами отменяется: почему состояние моря шокировало жителей Приморья?

20 октября 2024, 06:24
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Погода
Сильный отлив не на шутку перепугал жителей Приморского края. В чем же причина поразительного явления? — ответ в материале.

Сегодня, 20 октября, приморцы с удивлением следят за сильными отливами в разных районах. Например, на Русском острове подобная картина наблюдалась в бухте Ахлестышева.

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Народный синоптик Руслан Юрковский поспешил объяснить причину возникновения природного явления, чтобы успокоить жителей региона. По словам метеоблогера, сгон воды произошел из-за сильного ветра.

«В нашем случае, то есть сегодня в Приморье, мы наблюдаем сгон воды, когда вода отходит от берега, в противоположную сторону, — к Японии», — подчеркнул Руслан Юрковский.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что возникновение цунами более чем маловероятно. Скорее всего, ситуация стабилизируется после успокоения ветра.

Приморцы высказались о тех обстоятельствах, которые возникли в крае.

«Я вообще не удивилась бы цунами. У нас такие изменения кардинальные в климате происходят»;
«Да, то тропические рыбы, то акулы огромные. Климат сходит с ума».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке ветер достиг 45 метров в секунду. Стихия оборвала фасад здания и повредила фотовыставку в центре города.

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