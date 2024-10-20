Цунами отменяется: почему состояние моря шокировало жителей Приморья?

Posted 20 октября, 06:24
Published 20 октября, 06:24
Modified 20 октября, 06:26
Updated 20 октября, 06:26
Сегодня, 20 октября, приморцы с удивлением следят за сильными отливами в разных районах. Например, на Русском острове подобная картина наблюдалась в бухте Ахлестышева.
Народный синоптик Руслан Юрковский поспешил объяснить причину возникновения природного явления, чтобы успокоить жителей региона. По словам метеоблогера, сгон воды произошел из-за сильного ветра.
«В нашем случае, то есть сегодня в Приморье, мы наблюдаем сгон воды, когда вода отходит от берега, в противоположную сторону, — к Японии», — подчеркнул Руслан Юрковский.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что возникновение цунами более чем маловероятно. Скорее всего, ситуация стабилизируется после успокоения ветра.
Приморцы высказались о тех обстоятельствах, которые возникли в крае.
«Я вообще не удивилась бы цунами. У нас такие изменения кардинальные в климате происходят»;
«Да, то тропические рыбы, то акулы огромные. Климат сходит с ума».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке ветер достиг 45 метров в секунду. Стихия оборвала фасад здания и повредила фотовыставку в центре города.