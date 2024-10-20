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Posted 20 октября, 03:41

Published 20 октября, 03:41

Modified 20 октября, 03:43

Updated 20 октября, 03:43

Автомобилист опрокинул машину и погиб в Приморском крае

Водитель без прав учинил смертельное ДТП с опрокидыванием авто в Приморье — фото

20 октября 2024, 03:41
Фото: prim_police

Автомобилист опрокинул машину и погиб в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Эпичная авария обернулась смертью для рулевого без водительского удостоверения в Уссурийске. Мужчина погубил себя, подвергая опасности своего пассажира.

В Уссурийске на Суханова водитель Honda Fit Shuttle, двигаясь с Октябрьской на Суханова, поворачивал, но в ходе маневра съехал на обочину и перевернул авто. В результате инцидента рулевой погиб. Его пассажир отделался травмой, — ему назначено амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

Также стало известно, что стаж автомобилиста составляет 12 лет. В текущем 2024 году его не раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Более того, в роковую ночь он сел за руль без водительского удостоверения.

Фото: prim_police
«ДТП произошло в темное время суток на сухом асфальтовом покрытии. Данный участок дороги очагом аварийности не является», — отметили в полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Toyota Chaser «протаранил» фасад исторического здания во Владивостоке.

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