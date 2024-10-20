Водитель без прав учинил смертельное ДТП с опрокидыванием авто в Приморье — фото

Posted 20 октября, 03:41
Published 20 октября, 03:41
Modified 20 октября, 03:43
Updated 20 октября, 03:43
В Уссурийске на Суханова водитель Honda Fit Shuttle, двигаясь с Октябрьской на Суханова, поворачивал, но в ходе маневра съехал на обочину и перевернул авто. В результате инцидента рулевой погиб. Его пассажир отделался травмой, — ему назначено амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.
Также стало известно, что стаж автомобилиста составляет 12 лет. В текущем 2024 году его не раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Более того, в роковую ночь он сел за руль без водительского удостоверения.
«ДТП произошло в темное время суток на сухом асфальтовом покрытии. Данный участок дороги очагом аварийности не является», — отметили в полиции.
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