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Posted 20 октября, 06:08

Published 20 октября, 06:08

Modified 20 октября, 06:12

Updated 20 октября, 06:12

Сильный отлив напугал жителей Владивостока

«Ждем цунами?»: явление в акватории Владивостока поразило приморцев — видео

20 октября 2024, 06:08
Фото: vostokmedia.com

Сильный отлив напугал жителей Владивостока

Сюжет
Вода
Во Владивостоке в бухте Ахлестышева наблюдается сильный отлив. Вода ушла настолько далеко, что обыденное явление напугало жителей Приморского края.

В дальневосточной столице на Русском острове гуляющие заметили необычную картину. В бухте Ахлестышева сняли на видео берег, на котором зафиксирован сильный отлив. Более того, комментаторы сообщают о таком же явлении в Находке.

Видео: novosti_primorye25.

Также комментаторы предположили, что вода «ушла» и появился риск возникновения цунами. Однако некоторые жители заявляют, что подобное происходит ежегодно, но в этом году отлив действительно сильнее привычного.

Фото: Соцсети

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Тернейском районе Приморского края замечено большое количество красной рыбы. Мертвая кета заполонила берег водоема.

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