«Ждем цунами?»: явление в акватории Владивостока поразило приморцев — видео

Posted 20 октября, 06:08
Published 20 октября, 06:08
Modified 20 октября, 06:12
Updated 20 октября, 06:12
В дальневосточной столице на Русском острове гуляющие заметили необычную картину. В бухте Ахлестышева сняли на видео берег, на котором зафиксирован сильный отлив. Более того, комментаторы сообщают о таком же явлении в Находке.
Также комментаторы предположили, что вода «ушла» и появился риск возникновения цунами. Однако некоторые жители заявляют, что подобное происходит ежегодно, но в этом году отлив действительно сильнее привычного.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Тернейском районе Приморского края замечено большое количество красной рыбы. Мертвая кета заполонила берег водоема.