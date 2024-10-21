125 лет высшему образованию на Дальнем Востоке: ДВФУ отмечает юбилей

С 21 октября 1899 года во Владивостоке началась история Восточного института — первого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке. В ответ на международные события того времени Россия создала на своих восточных границах университет, где изучение Азии стало главным направлением работы. Институт должен был подготовить специалистов, владеющих восточными языками, для работы в дипломатических, торговых, религиозных и военных организациях. Вуз стал первопроходцем в области практического изучения Востока и разработал собственные уникальные методики подготовки кадров. Спустя более 100 лет преемником старейшего высшего учебного заведения на Дальнем Востоке стал ДВФУ.