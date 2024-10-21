125 лет высшему образованию на Дальнем Востоке: ДВФУ отмечает юбилей

Posted 21 октября, 07:32
Published 21 октября, 07:32
Modified 21 октября, 07:34
Updated 21 октября, 07:34
К важной дате вуз подходит в статусе одного из крупнейших и самых авторитетных университетов России, ключевого научного и академического центра на Дальнем Востоке, места притяжения молодежи, ученых, преподавателей, партнеров со всей России и стран мира.
Академический форпост России на берегу Тихого океана
С 21 октября 1899 года во Владивостоке началась история Восточного института — первого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке. В ответ на международные события того времени Россия создала на своих восточных границах университет, где изучение Азии стало главным направлением работы. Институт должен был подготовить специалистов, владеющих восточными языками, для работы в дипломатических, торговых, религиозных и военных организациях. Вуз стал первопроходцем в области практического изучения Востока и разработал собственные уникальные методики подготовки кадров. Спустя более 100 лет преемником старейшего высшего учебного заведения на Дальнем Востоке стал ДВФУ.
Сегодня университет поддерживает отношения с более чем 160 партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), имеет четыре представительства и филиал в Азии: Вьетнаме, Японии, Китае и Индии, 16 Центров русского языка и культуры. В планах — расширение точек присутствия: открытие филиала ДВФУ в третьем по величине городе Китая — Гуанчжоу — по направлению фармакологии и биомедицины, а также совместного института по по подготовке кадров для сферы информационных технологий в Чунцине.
В числе учащихся вуза 3500 иностранных студентов, еще 10 тысяч человек проходят подготовку в Центрах русского языка и культуры в Китае.
Сегодня больше 1 000 студентов университета обучаются по направлению «Востоковедение и африканистика», а почти 1500 — дополняют свою профессию знаниями восточных языков. К 2030 году уроки языков стран АТР будут входить в образовательную программу 100% студентов вуза.
За всю историю востоковедческого образования университет выпустил несколько тысяч специалистов-востоковедов, которые работают в ведущих экспертно-аналитических центрах, образовательных и научных учреждениях, в органах государственной власти, системе Министерства иностранных дел России как в стране, так и за рубежом. Кроме этого, выпускники Восточного института обеспечивают развитие торгово-экономических отношений России с иностранными партнерами в частных и государственных предприятиях. Они становятся важным звеном для укрепления связей государства со странами АТР.
Остров развития науки и технологий
Одна из ключевых задач ДВФУ — стать международным научно-образовательным и инновационным центром в АТР.
Университет имеет давние научные традиции. Например, в России и за ее пределами хорошо знают ученых ДВФУ в области инженерных наук — в стенах вуза работали такие выдающиеся ученые, как пионер электросварки Виктор Вологдин, легендарный океанотехник и академик Международной инженерной академии Борис Китаев, автор классификации систем разработки рудных месторождений Михаил Агошков и многие другие.
Сегодня ДВФУ уделяет большое внимание формированию научно-инновационных и технологических кластеров, которые помогут университету продвинуться в укреплении технологического и промышленного суверенитета страны в долгосрочной перспективе.
В качестве точек роста определены научно-образовательные центры, которые будут созданы по четырем направлениям, связанным с Мировым океаном, — «БиоМедФарма», «ИТ-большие данные», «Новые материалы и технологии», «Инжиниринг». Все они будут местом комплексного взаимодействия с международными партнерами, предприятиями, университетами и научными организациями.
ДВФУ входит в группу университетов — лидеров федеральной программы «Приоритет 2030» в рамках трека «Территориальное и отраслевое лидерство». Особенность трека заключается в тесной связи с реальным сектором экономики Дальнего Востока. Все разработки направлены не только на развитие фундаментальной науки, но и на решение прикладных задач бизнеса.
Например, на базе Школы медицины и наук о жизни ученые ДВФУ разработали методику проведения диагностического анализа опухолей мозга на ранних стадиях. Была создана тест-система для диагностики болезни Вильсона-Коновалова, а также 20 клеточных тест-систем для скрининга лекарственных средств от злокачественных опухолей головного мозга различного генотипа по заказу ГК «Р-Фарм».
В рамках стратегического проекта «Центр цифрового развития» ДВФУ и «Сбер» создали уникальную ИИ-систему в интересах крупнейшего морского порта на Дальнем Востоке. Разработка помогает найти правильное место для размещения груза с учетом заранее установленных ограничений доступных мест хранения, истории времени ожидания для каждого контейнера, прогнозируемого времени прибытия груза и так далее, что в конечном счете позволяет значительно сократить логистические издержки.
Важнейшим событием для научного сообщества Дальнего Востока будет открытие на Русском острове объекта класса мегасайенс — синхротрона «Русский источник фотонов», строящегося по поручению Президента РФ Владимира Путина. Установка позволит ученым расширить знания в области физики, биологии, медицины, создания новых материалов, исследований культурного наследия. Первые научные станции появятся к 2030 году.
Синергирует с процессом подготовки к запуску синхротрона открытие новых молодежных лабораторий в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В настоящее время создано шесть таких лабораторий — в том числе в области новой медицины и энергетики. Результатом их работы будут прикладные технологии, внедренные в производство, а исследователи из молодежных лабораторий станут одними из первых ученых, которые будут работать на «Русском источнике фотонов».
Кадры для интеллектуального и технологического суверенитета страны
Совместно с Правительством Приморского края ДВФУ создал Инновационно-производственный центр (ИПЦ) для развития высокотехнологичных компаний в регионе. Строительство и отбор резидентов уже завершились. В ИПЦ ДВФУ разместится и Молодежное конструкторское бюро, деятельность которого позволит улучшить подготовку инженерных кадров и даст возможность студентам получить практические навыки работы со сложным оборудованием и комплексными проектами.
По словам ректора Бориса Коробца, перед выпускниками ДВФУ стоят важнейшие государственные задачи, поэтому при формировании образовательных программ каждый год особое внимание уделяется обеспечению их качества, актуальности и практикоориентированности.
«Мы привлекаем высокомотивированных абитуриентов, которые еще будучи школьниками учились в профильных классах, участвовали в олимпиадах и конкурсах. Такие ребята приходят с определенной целью — не просто просидеть 4 года за партой и забрать „корочку“, а получить знания и навыки, которые сделают их высококлассными специалистами.
Процент трудоустройства выпускников ДВФУ — 93-97% по данным Роструда за 2023 год. Чтобы поддерживать этот показатель на высоком уровне, мы актуализируем учебные планы ежегодно, выстраиваем их под тенденции; обновляем приборную базу. С первых курсов студенты проходят практику на предприятиях, стажировки. У многих уже на выпускном курсе есть предложение о работе от компании, с которой они взаимодействовали. Таким образом, поступление в ДВФУ — это возможность обеспечить себе не только высокий уровень знаний, но и начало карьерного пути в одной из компаний-лидеров России».