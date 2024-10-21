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Posted 21 октября, 01:10

Published 21 октября, 01:10

Modified 21 октября, 01:12

Updated 21 октября, 01:12

ГАИ Приморского края ловит за руку желающих схитрить на сдаче экзамена

Аппаратура при нём: сдать экзамен в ГАИ хитростью в Приморском крае не получится

21 октября 2024, 01:10
Фото: 1MI

ГАИ Приморского края ловит за руку желающих схитрить на сдаче экзамена

Сюжет
Полиция
Не стоит прибегать к хитрости и полагаться на технические средства во время сдачи экзамена по теории в Госавтоинспекции. Во-первых, это уголовно наказуемо, а во-вторых, все равно поймают за руку и будет только хуже. Потому что «профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нём, при нём».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали: в 2024 году сотрудниками экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Приморского края выявлено 14 фактов использования технических средств связи во время сдачи теоретического экзамена у желающих получить водительское удостоверение. Чего только не пытаюются использовать желающие «проскочить на дурачка» во время экзамена — и микронаушники, и датчики для передачи информации, и мобильные телефоны… Что угодно, но только бы не учить теорию.

Фото: prim_police

А ведь еще в середине прошлого века гениальный Леонид Гайдай показал всем любителям «прогресса и научных достижений», чем завершается желание сдать экзамен, не выучив положенного. Помните? «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нём, при нём»? То-то.

Отметим, кстати, что попытка схитрить во время сдачи теоретического экзамена в ГАИ чревата не только аннулированием его результатов, но может довести и до уголовное ответственности.

— Перед сдачей теоретического экзамена сотрудник полиции предупреждает всех присутствующих в экзаменационном классе об ответственности, за использование устройств, предназначенных для скрытой передачи информации, неустановленным лицом, — пояснили в Госавтоинспекции. — При обнаружении этого факта экзамен считается не сданным, результат аннулирован, а нарушителю грозит уголовная ответственность (статья 138.1 УК РФ).

Но важнее всего другое. Теоретический экзамен в ГАИ — это не просто некая абстрактная теория, это — по большому счету — безопасность будущего водителя и его пассажиров, это чужие жизни и жизнь самого хитреца. Когда получивший обманом права сядет за руль, никто уже не сможет подсказать ему дистанционно, что нужно делать по правилам в той или иной ситуации. И трагедии не избежать.

Задумайтесь об этом, прежде чем маскировать микронаушник эффектной прической перед сдачей экзамена. Выучите теорию и сдайте честно!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что никакие чудеса техники не помогут сдать экзамен в ГАИ, если не учил.

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#Новости#Владивосток#Полиция#Экзамены#Приморский край#ГАИ
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