Аппаратура при нём: сдать экзамен в ГАИ хитростью в Приморском крае не получится

Но важнее всего другое. Теоретический экзамен в ГАИ — это не просто некая абстрактная теория, это — по большому счету — безопасность будущего водителя и его пассажиров, это чужие жизни и жизнь самого хитреца. Когда получивший обманом права сядет за руль, никто уже не сможет подсказать ему дистанционно, что нужно делать по правилам в той или иной ситуации. И трагедии не избежать.