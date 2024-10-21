Демешин: Мы заинтересованы именно в совместном бизнесе с китайскими партнёрами

Posted 21 октября, 06:37
Published 21 октября, 06:37
Modified 21 октября, 06:39
Updated 21 октября, 06:39
Помимо логистических проектов, есть довольно большое количество направлений бизнеса, которыми интересуются китайские инвесторы, отметил Дмитрий Демешин. На сегодняшний день на территории края уже реализовано более 200 бизнес-инициатив с участием партнёров из Китайской Народной Республики.
— Конечно, мы заинтересованы в совместном бизнесе. Но не так, чтобы к нам заходили исключительно китайские партнёры, а чтобы это было именно российско-китайское двустороннее партнёрство. Мы активно начали заявляться и продавать нашу продукцию на экспорт. Также мы импортируем китайские товары. Но при этом при всём мы заинтересованы в локализации сборки и в конечном создании продукта на территории Российской Федерации, в Хабаровском крае. Поэтому бизнес-инициативы, которые нам предлагают китайские партнёры, реализуются через призму интересов Российской Федерации. Есть большое количество наших хабаровских, российский бизнесменов, которые заинтересованы в том, чтобы создавать государственно-частные партнёрства, где государство участвует земельными участками, инфраструктурой, а уже непосредственно предприятия строят наши российские бизнесмены, завозя туда в том числе и китайский товар, — рассказал губернатор Хабаровского края.