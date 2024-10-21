Демешин: Мы заинтересованы именно в совместном бизнесе с китайскими партнёрами

Дмитрий Демешин рассказал об инвестиционном потенциале Хабаровского края в интервью телеканалу «Россия 24», которое он дал к 86-летию образования региона. Он подчеркнул, что край заинтересован в том, чтобы китайские партнёры не просто заходили в регион, а чтобы это был именно совместный бизнес.

Помимо логистических проектов, есть довольно большое количество направлений бизнеса, которыми интересуются китайские инвесторы, отметил Дмитрий Демешин. На сегодняшний день на территории края уже реализовано более 200 бизнес-инициатив с участием партнёров из Китайской Народной Республики. — Конечно, мы заинтересованы в совместном бизнесе. Но не так, чтобы к нам заходили исключительно китайские партнёры, а чтобы это было именно российско-китайское двустороннее партнёрство. Мы активно начали заявляться и продавать нашу продукцию на экспорт. Также мы импортируем китайские товары. Но при этом при всём мы заинтересованы в локализации сборки и в конечном создании продукта на территории Российской Федерации, в Хабаровском крае. Поэтому бизнес-инициативы, которые нам предлагают китайские партнёры, реализуются через призму интересов Российской Федерации. Есть большое количество наших хабаровских, российский бизнесменов, которые заинтересованы в том, чтобы создавать государственно-частные партнёрства, где государство участвует земельными участками, инфраструктурой, а уже непосредственно предприятия строят наши российские бизнесмены, завозя туда в том числе и китайский товар, — рассказал губернатор Хабаровского края.