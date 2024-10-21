Демешин: Только за первое полугодие у нас под 300 миллиардов рублей инвестиций

Только за первые шесть месяцев 2024 года Хабаровский край получил почти 300 миллиардов рублей инвестиций, рассказал губернатор Дмитрий Демешин в интервью, которое он дал телеканалу «Россия 24» по случаю 86-летней годовщины основания региона.

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что разворот российской экономики на восток в Хабаровском крае хорошо заметен по ряду экономических показателей. — Россия действительно разворачивается на восток, и мы это видим по росту валового внутреннего продукта — он у нас на 108 процентов вырос. Мы видим это по притоку инвестиций — у нас большое количество инвестиций заявляется и уже реализовано. Если на 40 процентов увеличение инвестиций было в 2023 году относительно 2022 года, то сейчас ещё на 20 процентов относительно 2023 рост инвестиций в этом году. В абсолютных цифрах у нас уже под 300 миллиардов рублей инвестиций за первое полугодие 2024 года, — рассказал Дмитрий Демешин. Губернатор добавил, что в фокусе внимания инвесторов находятся, прежде всего, транспортные пути. И здесь Хабаровский край занимает выгодное положение. — Наши конкурентные преимущества — это страны АТР, которые находятся рядом, это портовая инфраструктура, это граница по морю и по суше. В нас крайне заинтересованы все страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая КНР, Северную Корею, Вьетнам. Через нас пролегает путь на восток, ввиду этого есть большое количество людей, которые хотят вкладывать деньги именно в Хабаровский край. Поэтому наша портовая инфраструктура развивается, наша логистика развивается. Крайне интересно и открытие новых погранпереходов. Наши взаимодействия с Китаем, конечно, вызывают большой интерес как у китайских партнёров, так и у внутренних российских инвесторов, — сообщил глава региона.