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Posted 21 октября, 06:49

Published 21 октября, 06:49

Modified 21 октября, 06:52

Updated 21 октября, 06:52

Информационная война бьет по психике подрастающего поколения жителей Приморья

Дети в опасности: 3000 звонков поступило на линию доверия за 9 месяцев в Приморье

21 октября 2024, 06:49
Фото: 1MI

Информационная война бьет по психике подрастающего поколения жителей Приморья

Сюжет
Дети
В Приморском крае растет число обращений детей за психологической помощью. За 9 месяцев этого года специалисты кризисно-адаптационного центра приняли более 3000 звонков по федеральной линии доверия.

Информационная война, развернутая против нашей страны, оказывает серьезное негативное влияние на психическое здоровье детей. Об этом свидетельствует статистика обращений в кризисно-адаптационный центр «Мир ребенка» Краевой клинической детской психиатрической больницы.

По словам главного врача учреждения Анастасии Гороховой, только за 9 месяцев текущего года психологи центра обработали более 3000 звонков по федеральной линии доверия и почти тысячу — по краевой «горячей линии».

«В этом году психологи центра смогли предотвратить 3 текущих суицида — критические ситуации, когда специалист удерживает ребенка разговором от непоправимого шага; было выполнено 12 экстренных госпитализаций», — рассказала Анастасия Горохова редакции «Восток-Медиа».

Эксперт подчеркивает, что с развитием информационных технологий растет количество и совершенствуется технология информационных диверсий против детей. Появляются новые опасные интернет-игры, вовлекающие детей в суицидальное поведение.

Специалисты призывают родителей быть внимательными к любым изменениям в поведении ребенка и при необходимости обращаться за помощью по телефонам доверия: 8-800-2000-122 (всероссийская «горячая линия») или (423) 207-70-75 (телефон кризисно-адаптационного центра).

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