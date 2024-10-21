Дети в опасности: 3000 звонков поступило на линию доверия за 9 месяцев в Приморье

Posted 21 октября, 06:49
Published 21 октября, 06:49
Modified 21 октября, 06:52
Updated 21 октября, 06:52
Информационная война, развернутая против нашей страны, оказывает серьезное негативное влияние на психическое здоровье детей. Об этом свидетельствует статистика обращений в кризисно-адаптационный центр «Мир ребенка» Краевой клинической детской психиатрической больницы.
По словам главного врача учреждения Анастасии Гороховой, только за 9 месяцев текущего года психологи центра обработали более 3000 звонков по федеральной линии доверия и почти тысячу — по краевой «горячей линии».
«В этом году психологи центра смогли предотвратить 3 текущих суицида — критические ситуации, когда специалист удерживает ребенка разговором от непоправимого шага; было выполнено 12 экстренных госпитализаций», — рассказала Анастасия Горохова редакции «Восток-Медиа».
Эксперт подчеркивает, что с развитием информационных технологий растет количество и совершенствуется технология информационных диверсий против детей. Появляются новые опасные интернет-игры, вовлекающие детей в суицидальное поведение.
Специалисты призывают родителей быть внимательными к любым изменениям в поведении ребенка и при необходимости обращаться за помощью по телефонам доверия: 8-800-2000-122 (всероссийская «горячая линия») или (423) 207-70-75 (телефон кризисно-адаптационного центра).